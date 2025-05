Lo chef stellato Giorgio Locatelli | L’umiliazione in cucina non insegna distrugge Ecco perché ho chiuso la mia locanda dopo 25 anni

chef stellato Giorgio Locatelli – volto amatissimo di Masterchef Italia – ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera, svelando anche momenti difficili e dolorosi. L’inizio nel mondo della cucina, racconta Locatelli a Silvia Toffanin, non è stato semplice: «In certe brigate di cucina si usano L’umiliazione e la pressione estrema come strumenti per insegnare. Ho vissuto queste dinamiche in prima persona in un ristorante francese all’inizio del mio percorso». Ma col tempo, lo chef lombardo ha capito «che non è il mio modo di lavorare: credo che sia una pratica sbagliata e dannosa». Tra i momenti più duri della sua vita professionale, Locatelli ha ricordato il tragico incendio che anni fa distrusse la sua locanda: «Avevamo 600 coperti alla settimana, poi, all’improvviso, non avevamo più nulla. 🔗 Ospite nella puntata di Verissimo andata in onda oggi, sabato 3 maggio, lo– volto amatissimo di MasterItalia – ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera, svelando anche momenti difficili e dolorosi. L’inizio nel mondo della, raccontaa Silvia Toffanin, non è stato semplice: «In certe brigate disi usanoe la pressione estrema come strumenti perre. Ho vissuto queste dinamiche in prima persona in un ristorante francese all’inizio del mio percorso». Ma col tempo, lolombardo ha capito «che non è il mio modo di lavorare: credo che sia una pratica sbagliata e dannosa». Tra i momenti più duri della sua vita professionale,ha ricordato il tragico incendio chefa distrusse la sua: «Avevamo 600 coperti alla settimana, poi, all’improvviso, non avevamo più nulla. 🔗 Open.online

