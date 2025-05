ll battesimo di Marina in fiore Ma c’è chi avrebbe voluto più giorni

Marina in fiore", fiera di benvenuto alla bella stagione in agenda a Tonfano fino a domani. L'evento, organizzato per conto del Comune dal Consorzio di promozione turistica della Versilia in collaborazione con le realtà economiche locali, vede la presenza di oltre 100 operatori giunti da tutta la Toscana e da altre regioni italiane con selezioni di fiori in vaso, piante aromatiche, bonsai, bouquet artificiali, fino a prodotti con miele, cera e lavanda, decorazioni in legno e ferro battuto per il giardino, dipinti, oggettistica per la casa e libri a tema florovivaistico, tessuti in fibre naturali, allestimenti per spazi esterni e piccoli gioielli di potatura ornamentale. Il tutto arricchito dallo street food a cura di "Marina eventi" in via da Vinci: sia oggi che domani stand aperti dalle 10 alle 20.

