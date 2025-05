LIVE Superbike GP Italia 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via della Superpole

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Italia 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via della Superpole DIRETTA LIVE11.01 Partita la Superpole!11.00 pochi secondi all’apertura della pit lane.10.55 Mancano 5 minuti alla partenza.10.50 Nelle prime due manche di prove libere il più veloce è stato Nicolò Bulega.10.45 15 minuti al via della Superpole.10.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superpole del Gran Premio d’Italia.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superbike. Dopo la giornata di venerdì dedicata alle prove libere, si scende nuovamente in pista per affrontare alle ore 11.00 la Superpole che determinerà la griglia di partenza di gara-1 del Gran Premio d’Italia 2025. Sul circuito di Cremona gli occhi saranno tutti puntati su Nicolò Bulega, chiamato a risollevarsi dopo la sfortunata gara-2 olandese. 🔗 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.01 Partita la!11.00secondi all’aperturapit lane.10.55 Mancano 5alla partenza.10.50 Nelle prime due manche di prove libere il più veloce è stato Nicolò Bulega.10.45 15al via.10.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestualedel Gran Premio d’.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale. Dopo la giornata di venerdì dedicata alle prove libere, si scende nuovamente in pista per affrontare alle ore 11.00 lache determinerà la griglia di partenza di gara-1 del Gran Premio d’. Sul circuito di Cremona gli occhi saranno tutti puntati su Nicolò Bulega, chiamato a risollevarsi dopo la sfortunata gara-2 olandese. 🔗 Oasport.it

