LIVE Superbike GP Italia 2025 in DIRETTA | Bulega cerca l’allungo su Razgatlioglu

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Italia 2025 in DIRETTA: Bulega cerca l’allungo su Razgatlioglu DIRETTA LIVE-15 0.277 il ritardo del turco.-16 Giro veloce per il pilota della Ducati in 1:29.199.-17 Il pilota reggiano cerca di allungare.-17 Passa Bulega, Razgatlioglu non riesce a rispondere.-18 Prime 5 posizioni: Razgatlioglu, Bulega, Bautista, Iannone, Gardner.-19 Battaglia incredibile tra i due, l’Italiano non riesce a passare.-19 Bulega riprova l’attacco ma finisce lungo.-20 1.507 secondi il ritardo di Bautista dal duo in testa.-20 Passa Bulega! Toprak risponde.-21 Toprak e Bulega hanno già staccato Bautista.-21 Bautista segue in terza posizione, quarto Iannone.-22 Noooo! Cade Andrea Locatelli in curva 2.-23 Attacco di Razgatlioglu, il turco si prende la prima posizione.– 23 Bulega in testa, Razgatlioglu supera Lowes.14.01 Tutto pronto. SEMAFORO VERDE!14. 🔗 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-15 0.277 il ritardo del turco.-16 Giro veloce per il pilota della Ducati in 1:29.199.-17 Il pilota reggianodi allungare.-17 Passanon riesce a rispondere.-18 Prime 5 posizioni:, Bautista, Iannone, Gardner.-19 Battaglia incredibile tra i due, l’no non riesce a passare.-19riprova l’attacco ma finisce lungo.-20 1.507 secondi il ritardo di Bautista dal duo in testa.-20 Passa! Toprak risponde.-21 Toprak ehanno già staccato Bautista.-21 Bautista segue in terza posizione, quarto Iannone.-22 Noooo! Cade Andrea Locatelli in curva 2.-23 Attacco di, il turco si prende la prima posizione.– 23in testa,supera Lowes.14.01 Tutto pronto. SEMAFORO VERDE!14. 🔗 Oasport.it

LIVE Superbike, GP Italia 2025 in DIRETTA: pochi minuti alla partenza di gara-1 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 10 minuti al semaforo verde. 13.48 Dietro di lui Sam Lowes e Toprak Razgatlioglu. 13.45 Partirà in pole position Nicolò Bulega che ha siglato nella Superpole il nuovo record della pista (1:28.866). 13.40 Bentornati amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Superbike. Tra 20 minuti scatterà gara-1 del Gran Premio d'Italia 2025.

LIVE Superbike, GP Italia 2025 in DIRETTA: Bulega torna all'attacco a Cremona. Alle 11.00 la Superpole - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superbike. Dopo la giornata di venerdì dedicata alle prove libere, si scende nuovamente in pista per affrontare alle ore 11.00 la Superpole che determinerà la griglia di partenza di gara-1 del Gran Premio d'Italia 2025. Sul circuito di Cremona gli occhi saranno tutti puntati su Nicolò Bulega, chiamato a risollevarsi dopo la sfortunata gara-2 olandese.

LIVE Superbike, GP Italia 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via della Superpole - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01 Partita la Superpole! 11.00 Pochi secondi all'apertura della pit lane. 10.55 Mancano 5 minuti alla partenza. 10.50 Nelle prime due manche di prove libere il più veloce è stato Nicolò Bulega. 10.45 15 minuti al via della Superpole. 10.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superpole del Gran Premio d'Italia.

LIVE Superbike, GP Italia 2025 in DIRETTA: Bulega deve riannodare il filo a Cremona - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superbike. Dopo la giornata ...

