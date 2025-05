LIVE Scandicci-VakifBank Istanbul Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA | serve l’impresa contro la corazzata turca

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale di Champions League di volley femminile tra Savino del Bene Scandicci e VakifBank Istanbul. Momento storico per la Savino Del Bene Scandicci, che oggi alle 18 in campo alla Ülker Sports Arena di Istanbul per disputare la prima semifinale di Champions League della sua storia. L'avversaria sarà di quelle da far tremare i polsi: il VakifBank Istanbul, campione di Turchia e tra le grandi favorite per il titolo, insieme a Conegliano. In panchina, l'italianissimo Giovanni Guidetti, icona della pallavolo internazionale. Scandicci arriva all'appuntamento nei panni dell'outsider, un ruolo che potrebbe rivelarsi un vantaggio. Dopo una stagione intensa ma priva di grandi soddisfazioni – con l'eliminazione in semifinale Scudetto – la squadra di Massimo Barbolini ha avuto tempo per recuperare energie e ritrovare equilibrio.

