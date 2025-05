LIVE Scandicci-VakifBank Istanbul 2-0 Champions League volley femminile in DIRETTA | le turche si svegliano ma le toscane vincono il secondo set 25-19

© Oasport.it - LIVE Scandicci-VakifBank Istanbul 2-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: le turche si svegliano ma le toscane vincono il secondo set, 25-19 DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI MILANO-CONEGLIANO DI volley femminile DALLE 15.0025-19 Bajemaaaaaaaaaaaaaaaaaa! La diagonale strettissima della statunitense da zona 4. Vince Scandicci ma il finale di set lascia intendere che potremmo assistere ad un’altra partita da qui in poi. Scandicci non deve calare perchè il Vakif, in particolare Markova, si sta ritrovando24-19 Fallo in palleggio di Nwakalor24-18 Diagonale di Antropova da zona 223-18 La pipe di Markova. Attenzione perchè il Vakif ha iniziato a giocare23-17 La pipe di Markova23-16 Diagonale di Herbots da zona 422-16 Diagonale Bosetti da zona 422-15 Invasione aerea di Gunes, proteste e gialli che volano21-15 Out Antropova da seconda linea21-14 Errore al servizio Scandicci21-13 Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Da seconda linea la mette a terra dopo una grande difesa di Bajema20-13 Primo tempo Carol19-13 In rete Antropova da seconda linea dopo la difesa di Castillo19-12 Altro missile di Markova out da zona 418-12 La pipe di Herboooooooooots a chiudere un’azione lunghissima ma, bisogna dirlo, c’era un fallo di invasione di Carol sopra la rete17-12 Il tocco a muro di Gunes dopo la ricezione sbagliata di Scandicci17-11 Errore al servizio Scandicci17-10 Primo tempo Carol16-10 Mano out Frantti da zona 416-9 La diagonale stretta di Antropova da zona 215-9 Errore al servizio Vekif14-9 Errore al servizio Scandicci14-8 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Herbooooooooooooooooots13-8 Diagonale di Herbots da zona 412-8 Out Herbots da zona 412-7 Muro Gunes12-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ognjernoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic11-6 Trattenuta di Bosetti da zona 410-6 Murooooooooooooooooooooo Nwakaloooooooooooooooor9-6 Mazzata di Antropova da zona 28-6 Errore al servizio Vakif7-6 Out Antropova da seconda linea7-5 Primo tempo Gunes7-4 Errore al servizio Vakif6-4 Mano out Van Ryk da seconda linea6-3 Antropovaaaaaaaaaaaaaaa! Dopo la difesa di Castillo la mette a terra da zona 65-3 Missile di Markova che va in tribuna da zona 44-3 In rete Van Ryk da seconda linea3-3 Mano out di Antropova da seconda linea2-3 Parallela di Antropova da seconda linea1-3 Diagonale di Markova da zona 41-2 Muro Gunes1-1 Parallela di Markova da zona 41-0 Muroooooooooooooooooooo Carooooooooooooool25-12 La pipe di Bajema! Ha giocato solo Scandicci finora! E' andato tutto benissimo alle toscane ma bisogna proseguire su questi ritmi per non fare rialzare la testa ad un Vakif in confuzuione fin dalle prime battute ma che può cambiare marcia da un momento all'altro24-12 Diagonale di Herbots da zona 423-12 La parallela di Van Ryk da zona 223-11 La slash di Herbots22-11 Muroooooooooooooooooo Nwakaloooooooooooooor21-11 Ognjenovic vince il contrasto a rete20-11 Diagonale di Frantti da zona 220-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bajemaaaaaaaaaaaaaaaaa19-10 Pallonetto di Antropova da seconda linea18-10 Pallonetto vincente di Markova da zona 418-9 Ace Xinyue18-8 Diagonale vincente di Markova da zona 418-7 Muroooooooooooooooooooo Bajemaaaaaaaaaaaaaaaaa17-7 La parallela di Bajema da zona 416-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa15-7 La diagonale di Bajema da zona 414-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa13-7 Out Van Ryk da seconda linea12-7 La fast di Xiayue12-6 In rete la pipe di Van Ryk11-6 Out la pipe di Van Ryk10-6 Errore al servizio Vakif9-6 Primo tempo Xinyue9-5 Mano out Herbots da zona 48-5 Mano out Van Ryk da zona 28-4 Out la diagonale stretta di Van RykSi rialza Castillo7-4 Antropova da zona 2 sulle mani del muro. E' andato tutto benissimo alle toscane ma bisogna proseguire su questi ritmi per non fare rialzare la testa ad un Vakif in confuzuione fin dalle prime battute ma che può cambiare marcia da un momento all'altro24-12 Diagonale di Herbots da zona 423-12 La parallela di Van Ryk da zona 223-11 La slash di Herbots22-11 Muroooooooooooooooooo Nwakaloooooooooooooor21-11 Ognjenovic vince il contrasto a rete20-11 Diagonale di Frantti da zona 220-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bajemaaaaaaaaaaaaaaaaa19-10 Pallonetto di Antropova da seconda linea18-10 Pallonetto vincente di Markova da zona 418-9 Ace Xinyue18-8 Diagonale vincente di Markova da zona 418-7 Muroooooooooooooooooooo Bajemaaaaaaaaaaaaaaaaa17-7 La parallela di Bajema da zona 416-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa15-7 La diagonale di Bajema da zona 414-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa13-7 Out Van Ryk da seconda linea12-7 La fast di Xiayue12-6 In rete la pipe di Van Ryk11-6 Out la pipe di Van Ryk10-6 Errore al servizio Vakif9-6 Primo tempo Xinyue9-5 Mano out Herbots da zona 48-5 Mano out Van Ryk da zona 28-4 Out la diagonale stretta di Van RykSi rialza Castillo7-4 Antropova da zona 2 sulle mani del muro.

