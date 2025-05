LIVE Roma-Inter Primavera 2-1 | super gol di Topalovic!

© Inter-news.it - LIVE Roma-Inter Primavera 2-1: super gol di Topalovic! LIVE dI Roma-Inter Primavera, partita valida per la giornata numero 36 di campionato. I nerazzurri inseguono la matematica del secondo posto in classifica, come di consueto segui la cronaca testuale con noi di Inter-News.it.LIVE Roma-Inter Primavera 2-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP55? CHE GOL DI LUKA TOOOOOPAAAALOOOOVICCCCCC53? Della Rocca tira di destro e la palla finisce di pochissimo alta.48? Garonetti viene ammonito.12.04 INIZIA IL SECONDO TEMPO!12.03 Entra Topalovic al posto di Venturini. Disastro autentico dell’Inter in questo primo tempo contro la Roma. Differenza abissale tra le due squadre, il 2-0 sta anche stretto ai giallorossi. Errori difensivi e produzione offensiva ai minimi per la compagine di Andrea Zanchetta.45’+1 FINISCE IL PRIMO TEMPO!45? Un minuto di recupero. 🔗 Inizia ora ildI, partita valida per la giornata numero 36 di campionato. I nerazzurri inseguono la matematica del secondo posto in classifica, come di consueto segui la cronaca testuale con noi di-News.it.2-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP55? CHE GOL DI LUKA TOOOOOPAAAALOOOOVICCCCCC53? Della Rocca tira di destro e la palla finisce di pochissimo alta.48? Garonetti viene ammonito.12.04 INIZIA IL SECONDO TEMPO!12.03 Entraal posto di Venturini. Disastro autentico dell’in questo primo tempo contro la. Differenza abissale tra le due squadre, il 2-0 sta anche stretto ai giallorossi. Errori difensivi e produzione offensiva ai minimi per la compagine di Andrea Zanchetta.45’+1 FINISCE IL PRIMO TEMPO!45? Un minuto di recupero. 🔗 Inter-news.it

