LIVE Milano-Conegliano Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA | derby da sogno in semifinale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale di Champions League di volley femminile tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Milano. La Ülker Sports Arena di Istanbul è il teatro dell'atto conclusivo della stagione internazionale per club: la Final Four di Champions League. Oggi alle 15, la Antonio Carraro Prosecco DOC Imoco Conegliano sfida la Numia Milano nella prima semifinale, riedizione della spettacolare Superfinal 2024 vinta dalle venete per 3-2 dopo una battaglia avvincente. Per la prima volta dal 2018, la Champions League torna al formato delle Final Four, con semifinali in programma sabato e finali (1° e 3° posto) fissate per domenica. Con ben tre squadre italiane protagoniste – Conegliano, Milano e Scandicci – il volley tricolore conferma la sua centralità e competitività a livello europeo.

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter. 90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern Monaco-Inter 1-2. 88? Kane con il destro impegna Sommer, spinge il Bayern Monaco. 86? Gol di Muller, colpo di testa perfetto sul secondo palo, Bayern Monaco-Inter 1-1. 84? Boey manda sopra la traversa da fuori area. 🔗oasport.it

LIVE Monza-Perugia, Champions League volley 2025 in DIRETTA: iniziano i quarti di finale, derby in casa Italia! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:14 Sia Perugia che Monza hanno vinto le rispettive pool nella fase a gironi e hanno quindi ricevuto un bye agli ottavi di finale. 20:11 La fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea sta entrando nel vivo anche al maschile, questa sera ad affrontarsi saranno le ultime due formazioni italiane rimaste in gioco. 20:08 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Perugia, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile 2024-2025. 🔗oasport.it

DIRETTA Champions League, Inter-Feyenoord 1-0: Taremi sfiora il raddoppio! LIVE - Per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea per club, i nerazzurri ospitano gli olandesi Dopo la sofferta vittoria, ottenuta in rimonta, contro il Monza nell’ultimo turno del campionato di Serie A, che gli ha consentito di mantenere la vetta della classifica, l’Inter si tuffa in Champions League per conquistare il passaggio ai quarti di finale. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

