LIVE Milano-Conegliano 1-3 Champions League volley femminile in DIRETTA | le venete soffrono ma sono in finale!

© Oasport.it - LIVE Milano-Conegliano 1-3, Champions League volley femminile in DIRETTA: le venete soffrono ma sono in finale! DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-VAKIFBANK ISTANBUL DI volley femminile DALLE 18.00 17.12: per il momento è tutto, appuntamento alle 18.00 per la seconda semifinale tra Scandicci e il Vakifbank. Grazie per averci seguito e buona serata! 17.10: Per Milano 15 punti di Egonu con un impietoso 31% in attacco, 18 per Cazaute, migliore in campo in casa Numia, 11 punti per Danesi, bene soprattutto a muro. In casa Conegliano la top scorer è stata Zhu che ha chiuso con 21 punti, 20 i punti di Haak, 14 per Gabi e 7 per Fahr 17.07: Match winner Zhu in casa Conegliano ma bene le tre attaccanti di palla alta, a parte nella seconda parte del secondo set quando tutta la squadra ha avuto uno sbandamento pericoloso subendo un break di 1-12 che non è da vera Conegliano

