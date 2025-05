LIVE Milano-Conegliano 1-2 Champions League volley femminile in DIRETTA | dominhio delle venete nel terzo set 17-25

LIVE Milano-Conegliano 1-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: dominhio delle venete nel terzo set, 17-25 DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-VAKIFBANK ISTANBUL DI volley femminile DALLE 18.00 17-25 Out Sylla da zona 4 e Conegliano torna avanti dopo a distrazione del set precedente. Parziale dominato dalle venete 17-24 La pipe di Cazaute sulle mani del muro 16-24 Mano out Zhu da zona 4 16-23 Vincente Zhu in parallela da zona 4 16-22 Mano out Gabi da zona 4 16-21 Mano out Sylla di sinistro da zona 4 15-21 Out Egonu da zona 2 15-20 Errore al servizio Milano 15-19 Muroooooooooooooooooo Syllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 14-19 Diagonale stretta di Egonu da zona 2 13-19 La slash di Fahr 13-18 Mano out di Haak, special acceso per la svedese! 13-17 La pipe potentissima di Haak 13-16 Mano out Smrek da zona 2 12-16 Diagonale di Zhu da zona 4! Spettacolo a Istanbul! 12-15 Cazauteeeeeeeeeeeeeee! Vincente con una diagonale stretta da zona 4 ma dopo tre difese incredibili di Fukudome 11-15 Haak devastante da zona 2.

