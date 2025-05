LIVE Milano-Conegliano 1-1 Champions League volley femminile in DIRETTA | che rimonta della Numia nel secondo set! 25-20

© Oasport.it - LIVE Milano-Conegliano 1-1, Champions League volley femminile in DIRETTA: che rimonta della Numia nel secondo set! 25-20 DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-VAKIFBANK ISTANBUL DI volley femminile DALLE 18.0025-20 Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! La diagonale dell’opposta di Milano e la Numia pareggia il contro con una rimonta straordinaria. Era sotto 10-17, ha ribaltato il set con un break di 12-1 e alla fine ha vinto 25-20. 1-124-20 Errore al servizio Milano24-19 Al terzo attacco Egonu trova la diagonale vincente da zona 223-19 Mano out Gabi da zona 423-18 Out Gabi da zona 4. Incredibile imbarcata delle venete22-18 Murooooooooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii21-18 Mano out Cazaute da zona 4! 10-1 il parziale per Milano20-18 Murooooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii19-18 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Orrooooooooooooooooooooooooooooo18-18 Out Haak da seconda linea. 🔗 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SCANDICCI-VAKIFBANK ISTANBUL DIDALLE 18.0025-20 Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! La diagonale dell’opposta die lapareggia il contro con unastraordinaria. Era sotto 10-17, ha ribaltato il set con un break di 12-1 e alla fine ha vinto 25-20. 1-124-20 Errore al servizio24-19 Al terzo attacco Egonu trova la diagonale vincente da zona 223-19 Mano out Gabi da zona 423-18 Out Gabi da zona 4. Incredibile imbarcata delle venete22-18 Murooooooooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii21-18 Mano out Cazaute da zona 4! 10-1 il parziale per20-18 Murooooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii19-18 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Orrooooooooooooooooooooooooooooo18-18 Out Haak da seconda linea. 🔗 Oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Milano-Halkbank Ankara 0-0, Champions League volley 2025 in DIRETTA: 11-7, i lombardi iniziano bene! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-10 Non passa il servizio di Reggers. 16-9 Sfida di primi tempi. 15-8 Mani-out di Kaziyski, Milano vola via! 14-8 Reggers spedisce i suoi a +6! 13-8 Muro di Kaziyski su Sotola! 12-8 Colpo di fino di Louati, che classe. 11-8 Spallata di Sotola da seconda linea. 11-7 ANCORAAAA! Secondo servizio vincente e time-out per i turchi. 10-7 Variazione di Porro al servizio, arriva l’ace! 9-7 Porro serve una super a Louati, il francese non sbaglia. 🔗oasport.it

LIVE Monza-Perugia 1-0, Champions League volley 2025 in DIRETTA: 11-16, i Block Devils tornano a spingere nel secondo parziale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-19 Primo punto del parziale per Rohrs. 12-19 Pipe di seconda intenzione di Ishikawa. 12-18 Non passa la battuta di Ben Tara. 11-18 Murone di Loser su Rohrs. Frascio in campo, cambio di opposto. 11-17 Spazzolata di Semeniuk sul muro avversario. 11-16 Ace con l’ausilio del nastro di Ben Tara. Time-out per Monza. 11-15 Parallela imprendibile di Ben Tara. 11-14 Di Martino probabilmente miglior giocatore in campo al momento. 🔗oasport.it

LIVE Resovia-Conegliano 0-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: 8-11, avvio contratto per entrambe le squadre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-23 Errore in attacco di Fedusio, regalo enorme. 22-22 Muro di Fedusio su Haak, tutto da rifare. 21-22 Ace di Jasper, attenzione. 20-22 Primo tempo di Jurczyk. 19-22 Seki in campo per il servizio al posto di Fahr. 19-22 Invasione di rete di Jurczyk. 19-21 Mani-out di Jasper. 18-21 Alzata ad una mano di Wolosz e primo tempo di Fahr. 18-20 Primo tempo di Korneluk, il livello è abbastanza basso in questa fase. 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Champions, semifinale: Milano-Conegliano 1-1 LIVE; Diretta Live, Vero Volley-Conegliano Champions League: Milano riprende l'Imoco, 1-1 dopo due set; Dazn accende il classico del volley: Milano-Conegliano; Doppio appuntamento di Champions su Sky: 2^ giornata femminile, esordio del maschile. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Milano-Conegliano, risultato live della partita di Champions di volley femminile - Leggi su Sky Sport l'articolo Milano-Conegliano, risultato live della partita di Champions di volley femminile ... 🔗sport.sky.it