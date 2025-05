LIVE Milano-Conegliano 0-0 Champions League volley femminile in DIRETTA | lombarde in fuga nel primo set 12-9

DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-VAKIFBANK ISTANBUL DI volley femminile DALLE 18.00

19-23 Ancora fuori Egonu da zona 2. Forse servirebbe un cambio.
19-22 Errore al servizio Conegliano
18-22 Egonu mette out da zona 2. L'azzurra sta facendo tanta fatica. Le difese di Conegliano l'hanno mandata fuori giri
18-21 Miracolo in alzata di de Gennaro e attacco vincente di Haak da zona 2
18-20 Milano getta al vento la slash e Gabi piazza il mano out da zona 4
18-19 Diagonale Cazaute da zona 4
17-19 Errore al servizio Milano
17-18 Egonu vincente
16-18 Gabiiiiiiiiiiiiiiii mano out da zona 4. Le venete stanno riuscendo a limitare Egonu in attacco
16-17 Murooooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaaa
16-16 La diagonale di Haak da seconda linea dopo la grande difesa di Egonu che non è riuscita poi a chiudere
16-15 Diagonale di Cazaute da zona 4
15-15 Zhuuuuuuuuuuuuuu! E' spettacolo puro! Difese da una parte e dall'altra e la cinese chiude con un pallonetto da zona 4
15-14 Zhu vincente da zona 4 ma Milano sta difendendo l'impossibile
15-13 Orroooooooooooooooooooooooo! Chiude di seconda intenzione un'azione spettacolare! Difese incredibili!
14-13 Parallela di Egonu da seconda linea
13-13 Out Egonu da seconda linea, vantaggio azzerato dalle venete.

