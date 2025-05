LIVE – Lecce-Napoli scontri all’esterno del Via del Mare

© Spazionapoli.it - LIVE – Lecce-Napoli, scontri all’esterno del Via del Mare scontri all’esterno del Via del Mare (Clicca qui)Segui con spazioNapoli.it la diretta testuale del match tra il Lecce ed il Napoli. Dopo aver vinto contro il Torino, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è pronto per scendere di nuovo in campo. Tra meno di due ore, infatti, gli azzurri sfideranno allo Stadio Via del Mare il Lecce di Marco Giampaolo.Il Napoli, ovviamente, è chiamato alla vittoria per cercare di ottenere tre punti che sarebbero davvero fondamentali nella corsa scudetto con l’Inter. Proprio per questo motivo Antonio Conte ha scelto Mathias OLIVEra come sostituto dell’infortunato Buongiorno e non Rafa Marin.Ecco la probabile formazione azzurra, Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Mathias OLIVEra, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. 🔗 17: 10del Via del(Clicca qui)Segui con spazio.it la diretta testuale del match tra iled il. Dopo aver vinto contro il Torino, di fatto, ildi Antonio Conte è pronto per scendere di nuovo in campo. Tra meno di due ore, infatti, gli azzurri sfideranno allo Stadio Via delildi Marco Giampaolo.Il, ovviamente, è chiamato alla vittoria per cercare di ottenere tre punti che sarebbero davvero fondamentali nella corsa scudetto con l’Inter. Proprio per questo motivo Antonio Conte ha scelto Mathias Ora come sostituto dell’infortunato Buongiorno e non Rafa Marin.Ecco la probabile formazione azzurra,(4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Mathias Ora, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. 🔗 Spazionapoli.it

LIVE Trabzonspor-Inter Primavera 0-0: tanti scontri e interruzioni! - Trabzonspor-Inter Primavera è la partita valida per i quarti di finale di UEFA Youth League: segui con noi in LIVE la cronaca testuale. I nerazzurri non sbaglia ancora un colpo e cercano la qualificazione al prossimo turno. Calcio d’inizio alle ore 17 dall’?enol Güne? Spor Kompleksi di Trabzon. LIVE TRABZONSPOR-INTER PRIMAVERA, UEFA YOUTH LEAGUE (ore 17) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 23? Prova a farsi avanti il Trabzonspor che fin qui si è visto poco, se non per i duri scontri di gioco. 🔗inter-news.it

25 aprile, scontri tra antagonisti e polizia a Torino. Manifestazioni in tutta Italia.LIVE - Oggi il presidente Mattarella all'altare della Patria, poi andrà a Genova. L'esortazione alla sobrietà del governo ha convinto alcuni Comuni a cancellare le manifestazioni, alimentando nuove polemiche. Scintille che non sono mancate neanche alla Camera e al Senato durante il dibattito sulla lotta al nazifascismo. Alta tensione a piazza Castello, a Torino, al termine della fiaccolata. Manifestazione contro il sindaco Lo Russo a piazza Municipio 🔗tg24.sky.it

