LIVE- La conferenza stampa di Conte post Lecce-Napoli

© Spazionapoli.it - LIVE- La conferenza stampa di Conte post Lecce-Napoli conferenza stampa di Antonio Conte al termine di Lecce-Napoli: le sue parole sulla partita e non solo.Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa al termine di Lecce-Napoli. La partita ha visto la vittoria degli azzurri per 1-0, successo davvero fondamentale per permettere agli azzurri di continuare a credere sempre di più alla vittoria dello Scudetto.Svolta della stagione? Sicuramente è una vittoria importante, ma non la più importante. Temevo tanto questa partita, è un campo difficile contro una squadra che sta lottando per tenere la Serie A e con una tragedia alle spalle che si avvertiva. C’era un clima particolare, è successo qualcosa di brutto. Non era semplice, il Lecce ha giocato dopo pochi giorni contro l’Atalanta, cosa anche questa abbastanza particolare. 🔗 Segui qui in diretta ladi Antonioal termine di: le sue parole sulla partita e non solo.Antonioè intervenuto inal termine di. La partita ha visto la vittoria degli azzurri per 1-0, successo davvero fondamentale per permettere agli azzurri di continuare a credere sempre di più alla vittoria dello Scudetto.Svolta della stagione? Sicuramente è una vittoria importante, ma non la più importante. Temevo tanto questa partita, è un campo difficile contro una squadra che sta lottando per tenere la Serie A e con una tragedia alle spalle che si avvertiva. C’era un clima particolare, è successo qualcosa di brutto. Non era semplice, ilha giocato dopo pochi giorni contro l’Atalanta, cosa anche questa abbastanza particolare. 🔗 Spazionapoli.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli-Empoli, Antonio Conte in conferenza stampa oggi alle 14 – LIVE - Oggi alle 14 Antonio Conte, allenatore del Napoli, presenterà in conferenza stampa il match di domani contro l’Empoli. Il tecnico deve fare a meno di Di Lorenzo e Anguissa, entrambi squalificati. Quasi sicura anche l’assenza di Buongiorno, ai box per un infortunio. Davanti dovrebbe essere confermato l’attacco titolare a tre con Neres, Lukaku, Politano. In mezzo al campo dubbio Billing-Gilmour, davanti a Meret Rrahmani e Juan Jesus supportati da Mazzocchi e Olivera ai lati. 🔗ilnapolista.it

Monza-Napoli, Antonio Conte in conferenza stampa alle 15 LIVE - Antonio Conte, tecnico del Napoli, interverrà alle 15:30 in conferenza stampa per presentare il match di domani in casa del Monza valido per la 33esima giornata di Serie A. Leggi anche: Nesta: «Non abbiamo mai sbagliato l’approccio contro le big, con il Napoli dobbiamo salvare il salvabile» L'articolo Monza-Napoli, Antonio Conte in conferenza stampa alle 15 LIVE sembra essere il primo su ilNapolista. 🔗ilnapolista.it

Conte in conferenza stampa dalle 14 LIVE - Il tecnico del Napoli Antonio Conte presenterà alle 14.00 in conferenza stampa la sfida di campionato contro il Milan. Il match si disputerà domani sera alle 20:45. L'articolo Conte in conferenza stampa dalle 14 LIVE sembra essere il primo su ilNapolista. 🔗ilnapolista.it

Se ne parla anche su altri siti

Conte: Rimaniamo umili e con i piedi per terra; Lecce-Napoli 0-1: Raspadori vale 3 punti, Jack fa volare Conte a +6 sull'Inter; Conferenza Conte dopo Napoli-Lecce | DIRETTA; Live-Conferenza stampa Antonio Conte: Sarà una gara importante per tutte e due le squadre che lottano per obiettivi diversi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Live-Conferenza stampa Antonio Conte: “Il nostro obiettivo è regalare emozioni al tifoso napoletano” - Dopo il successo sul Torino di domenica, gli azzurri si apprestano a scendere in campo contro il Lecce. Alla vigilia ... 🔗ilnapolionline.com

Lecce-Napoli 0-1, Antonio Conte in conferenza stampa: «Scudetto? Una vittoria importante» - «Vittoria davvero importante a questo punto. Temevo tantissimo questa gara per tante situazioni: il Lecce veniva da un pareggio a Bergamo, c'era la disgrazia della morte di Graziano ... 🔗msn.com

Lecce-Napoli, conferenza stampa Antonio Conte: orario e dove vederla in diretta streaming - Oggi, venerdì 2 maggio 2025, Antonio Conte terrà la conferenza stampa pre-partita in vista della sfida Lecce-Napoli, valida per la 35ª giornata di Serie A. L’appuntamento è fissato per le ore 14:45 pr ... 🔗msn.com