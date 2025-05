LIVE Italia-Scozia Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA | comincia la Finale! Azzurri a caccia della storia

© Oasport.it - LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: comincia la Finale! Azzurri a caccia della storia DIRETTA LIVE18.58 Due minuti all’inizio della Finale. Il martello sarà dell’Italia.18.56 Questo, invece, quello della compagine azzurra.Session 1apr 26 2025 09:00FINFinland *10: 3Session 3apr 26 2025 18:00GERGermany *10: 3Session 5apr 27 2025 14:00KORKorea * 9: 4Session 7apr 28 2025 10:00DENDenmark * 8: 5Session 9apr 28 2025 18:00CANCanada * 7: 5Session 11apr 29 2025 14:00SCOScotland * 7: 4Session 13apr 30 2025 10:00CHNChina * 8: 2Session 15apr 30 2025 18:00SWESweden 6: 4*Session 17mag 01 2025 14:00NEDNetherlands 8: 5*EESemi-finalsmag 02 2025 18:00ESTEstonia * 7: 6EEGold Medalmag 03 2025 14:00SCOScotland18.54 Questo il ruolino di marcia della Scozia fino a questo momentoSession 1apr 26 2025 09:00NEDNetherlands 10: 3*Session 3apr 26 2025 18:00CHNChina * 8: 5Session 5apr 27 2025 14:00DENDenmark * 7: 3Session 7apr 28 2025 10:00FINFinland * 9: 2Session 9apr 28 2025 18:00KORKorea 7: 10*Session 11apr 29 2025 14:00ITAItaly 4: 7*Session 13apr 30 2025 10:00SWESweden 7: 6*Session 15apr 30 2025 18:00GERGermany * 7: 1Session 17mag 01 2025 14:00CANCanada * 8: 7EEQualificationsmag 02 2025 10:00USAUnited States * 7: 5Semi-finalsmag 02 2025 18:00AUSAustralia 9: 6*Gold Medalmag 03 2025 14:00ITAItaly18. 🔗 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.58 Due minuti all’inizio. Il martello sarà dell’.18.56 Questo, invece, quellocompagine azzurra.Session 1apr 2609:00FINFinland *10: 3Session 3apr 2618:00GERGermany *10: 3Session 5apr 2714:00KORKorea * 9: 4Session 7apr 2810:00DENDenmark * 8: 5Session 9apr 2818:00CANCanada * 7: 5Session 11apr 2914:00SCOScotland * 7: 4Session 13apr 3010:00CHNChina * 8: 2Session 15apr 3018:00SWESweden 6: 4*Session 17mag 0114:00NEDNetherlands 8: 5*EESemi-finalsmag 0218:00ESTEstonia * 7: 6EEGold Medalmag 0314:00SCOScotland18.54 Questo il ruolino di marciafino a questo momentoSession 1apr 2609:00NEDNetherlands 10: 3*Session 3apr 2618:00CHNChina * 8: 5Session 5apr 2714:00DENDenmark * 7: 3Session 7apr 2810:00FINFinland * 9: 2Session 9apr 2818:00KORKorea 7: 10*Session 11apr 2914:00ITAItaly 4: 7*Session 13apr 3010:00SWESweden 7: 6*Session 15apr 3018:00GERGermany * 7: 1Session 17mag 0114:00CANCanada * 8: 7EEQualificationsmag 0210:00USAUnited States * 7: 5Semi-finalsmag 0218:00AUSAustralia 9: 6*Gold Medalmag 0314:00ITAItaly18. 🔗 Oasport.it

Su altri siti se ne discute

LIVE Italia-Scozia 6-9, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: azzurri surclassati nel finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.57: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buonanotte! 0.56: Italia che resta con sole due vittorie e 4 sconfitte e che si appresta ad affrontare i padroni di casa e campioni del mondo del Canada. Anche per gli azzurri, a questo punti, la priorità potrebbe essere puntare alla salvezza. 0.56: Finisce qui, con la Scozia che batte 9-6 un’Italia competitiva per otto end, poi sono bastate un paio di imprecisioni per dare il via libera agli scozzesi. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Canada 5-5, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: mano rubata dagli azzurri per il pareggio nel settimo end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING MISTO DALLE 15.00 0.31: MANO RUBATA DAGLI AZZURRI! Errore nella bocciata finale da parte di Gallant, tutto in parità. Mano che resta ai canadesi, serve un’altra impresa 0.28. Sono due le stone canadesi a punto quando mancano gli ultimi due tiri 0.25: Per due volte non riesce la doppia bocciata ai canadesi, resta una stone canadese a punto ma c’è una stone italiana molto vicina 0. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Scozia 3-1, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: punto azzurro nel terzo end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.48: Resta una stone azzurra a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 19.45: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del quarto end 19.40. Non riesce la magia a Constantini che trova una traiettoria corta nel tentativo di mettere la seconda stone azzurra a punto. Un punto per gli azzurri nel terzo end: 3-1 19.38: Stone azzurra a punto piazzata da Mosaner quando mancano due tiri alla fine dell’end 19. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Curling, Italia-Scozia: dove vedere in diretta streaming la finale di Constantini-Mosaner; Italia - Scozia ai Mondiali di doppio misto di Curling 2025: programma, orario e dove vedere; LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: serve un’impresa per rimanere in corsa; LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: Constantini/Mosaner sfidano il fenomeno Mouat per il titolo!. 🔗Cosa riportano altre fonti

LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: Constantini/Mosaner sfidano il fenomeno Mouat per il titolo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, finale per l'oro dei ... 🔗oasport.it

Come vedere Italia-Scozia di curling: la guida e il costo del ticket per la finale dei Mondiali - L'Italia affronterà la Scozia nella finale dei Mondiali 2025 di curling doppio misto, che si giocherà oggi (sabato 3 maggio) alle ore 19.00 italiane sul ... 🔗oasport.it

Curling, Constantini e Mosaner in finale ai Mondiali di doppio misto - Stefania Constantini e Amos Mosaner ancora una volta nella storia: i campioni olimpici in carica si sono conquistati l'accesso alla finale di Mondiali di doppio misto in corso a Fredericton, in Canada ... 🔗rainews.it