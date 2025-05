LIVE Italia-Romania Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA | clamoroso regalo del Giappone promozione possibile!

© Oasport.it - LIVE Italia-Romania, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: clamoroso regalo del Giappone, promozione possibile! DIRETTA LIVE13.49 Buongiorno amici di OA Sport. C’è un clamoroso colpo di scena: il Giappone ha battuto 3-2 l’Ucraina nei tempi regolamentari. Un regalo incredibile per l’Italia, che dunque torna padrona del proprio destino. Se gli azzurri batteranno nei 60 minuti la già retrocessa Romania, allora saranno promossi nel Gruppo Mondiale dopo 4 anni (ultima presenza nel 2022).Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida conclusiva del girone dei Mondiali di hockey su ghiaccio 2025 da Sfantu Gheorghe (ROU). Un Italia–Romania che vale tanto in chiave qualificazione, ma purtroppo non dipende tutto dagli azzurri.Dopo la sconfitta pesante per 1-5 contro la Gran Bretagna, ecco che gli azzurri non sono più padroni del proprio destino. L’Italia infatti staziona al terzo posto con 7 punti, ed ha bisogno che una tra Ucraina e proprio gli inglesi soccomba senza l’ausilio dei supplementari, quindi alla fine dei tempi regolamentari. 🔗 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.49 Buongiorno amici di OA Sport. C’è uncolpo di scena: ilha battuto 3-2 l’Ucraina nei tempi regolamentari. Unincredibile per l’, che dunque torna padrona del proprio destino. Se gli azzurri batteranno nei 60 minuti la già retrocessa, allora saranno promossi nel Gruppo Mondiale dopo 4 anni (ultima presenza nel 2022).Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida conclusiva del girone deidisuda Sfantu Gheorghe (ROU). Unche vale tanto in chiave qualificazione, ma purtroppo non dipende tutto dagli azzurri.Dopo la sconfitta pesante per 1-5 contro la Gran Bretagna, ecco che gli azzurri non sono più padroni del proprio destino. L’infatti staziona al terzo posto con 7 punti, ed ha bisogno che una tra Ucraina e proprio gli inglesi soccomba senza l’ausilio dei supplementari, quindi alla fine dei tempi regolamentari. 🔗 Oasport.it

