LIVE Italia-Romania 4-1 Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA | triplo vantaggio azzurro a metà 2 periodo!

© Oasport.it - LIVE Italia-Romania 4-1, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: triplo vantaggio azzurro a metà 2° periodo! DIRETTA LIVEItalia-Romania 4-1! Quando mancano 07:31 dalla fine del 2° periodo!13? MISLEYYYY!!! Azione confusa, conclusione di Ierullo parata, poi sbuca il giocatore di Asiago che insacca il triplo vantaggio.12? Gestione ottima del disco degli azzurri, che adesso giocano anche con il cronometro.11? Ripartiamo dalla nostra zona di difesa.11? Disco accompagnato con mani Ierullo. Possesso Romania a 9:50 dalla fine del 2° periodo.10? Pericolosissima conclusione di Mantenuto che non trova la rete sibilando a lato del palo destro.9? Ruba il disco Mantenuto e si lancia da solo dietro la porta, peccato l’assenza di sostegni in quel frangente. Disco sempre nostro!9? Gran lavoro di Kostner in zona offensiva. Italia che giostra bene nella metà campo romena e Zanetti sfiora il gol. 🔗 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1! Quando mancano 07:31 dalla fine del 2°!13? MISLEYYYY!!! Azione confusa, conclusione di Ierullo parata, poi sbuca il giocatore di Asiago che insacca il.12? Gestione ottima del disco degli azzurri, che adesso giocano anche con il cronometro.11? Ripartiamo dalla nostra zona di difesa.11? Disco accompagnato con mani Ierullo. Possessoa 9:50 dalla fine del 2°.10? Pericolosissima conclusione di Mantenuto che non trova la rete sibilando a lato del palo destro.9? Ruba il disco Mantenuto e si lancia da solo dietro la porta, peccato l’assenza di sostegni in quel frangente. Disco sempre nostro!9? Gran lavoro di Kostner in zona offensiva.che giostra bene nellacampo romena e Zanetti sfiora il gol. 🔗 Oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

LIVE Italia-Scozia 6-9, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: azzurri surclassati nel finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.57: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buonanotte! 0.56: Italia che resta con sole due vittorie e 4 sconfitte e che si appresta ad affrontare i padroni di casa e campioni del mondo del Canada. Anche per gli azzurri, a questo punti, la priorità potrebbe essere puntare alla salvezza. 0.56: Finisce qui, con la Scozia che batte 9-6 un’Italia competitiva per otto end, poi sono bastate un paio di imprecisioni per dare il via libera agli scozzesi. 🔗oasport.it

LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Furlani in testa in una combattuta finale del lungo! Quarto Fabbri nel peso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01: Non si migliora Adcock, ora Furlani 14.01: E’ il momento della finale dei 60 ostacoli donne. Queste le protagoniste: 1 Amoi Brown JAM 7.80 7.80 2 Devynne Charlton BAH 7.65 7.82 3 Ditaji Kambundji SUI 7.67 7.67 4 Grace Stark USA 7.72 7.72 5 Pia Skrzyszowska POL 7.78 7.79 6 Nadine Visser NED 7.72 7.72 7 Ackera Nugent JAM 7.72 7.75 8 Christina Clemons USA 7. 🔗oasport.it

LIVE Speed skating, Mondiali 2025 in DIRETTA: primo posto per Joep Wennemars, David Bosa chiude ultimo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Premiate le ragazze, ricordiamo: 1 Miho Takagi (Giappone), 2 Femke Kok (Olanda), 3 Jutta Leerdam (Olanda). 15.22 Ultimo posto per David Bosa, ma ripetiamo non era nelle condizioni ottimali. 15.19 Jordan Stolz chiude solamente al terzo posto, delusione per l’americano. Doppietta olandese quindi, primo posto per Joep Wennemars, secondo Jenning De Boo. 15. 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

D'Inverno sul Po #41, oltre 4000 iscritti alla regata internazionale di gran fondo di canottaggio della Canottieri Esperia. Sfida Italia-Romania nell'otto maschile e femminile; LIVE Italia-Romania 3-1, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: azzurri sopra di due a inizio 2° periodo; Italia-Romania oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2025: orario, programma, streaming; Hockey ghiaccio, regalo incredibile del Giappone: l’Italia torna padrona del proprio destino per la promozione!. 🔗Se ne parla anche su altri siti

LIVE Italia-Romania, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: gli azzurri devono vincere e sperare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida conclusiva del girone dei Mondiali di ... 🔗oasport.it

Italia-Romania oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2025: orario, programma, streaming - Provarci fino alla fine, anche se non siamo più padroni del nostro destino. Oggi, sabato 3 maggio, la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio affronterà ... 🔗oasport.it

LIVE Mondiali indoor, si comincia con il triplo - LIVE Mondiali indoor, si comincia con il triplo (in aggiornamento) Notizie e risultati sulla prima nottata di Nanchino.Diaz e Biasutti nella sfida decisiva. DIRETTA TV su RaiSport IN AGGIORNAMENTO ... 🔗informazione.it