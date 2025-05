LIVE Italia-Romania 3-1 Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA | azzurri sopra di due a inizio 2 periodo

© Oasport.it - LIVE Italia-Romania 3-1, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: azzurri sopra di due a inizio 2° periodo DIRETTA LIVEINIZIATO IL SECONDO TERZO!Frigo, Tedesco e Mantenuto i marcatori dell'Italia. Valchar per i rosso-blu.15:30 Un primo terzo positivo, ma che ha dato segnali contrastanti. L'inizio è stato dominato dagli azzurri, con le prime due marcature che sarebbero potute essere anche il doppio. Poi però il gol subito da Power Play a favore non ci voleva, fortunatamente c'è stato poco dopo il nuovo goal dell'Italia a dare nuova tranquillità alla Nazionale.FINE PRIMO TERZO!20? Trivellato sventa l'ultima minaccia del primo terzo e serve Kostner che conclude senza fortuna.20? Ingaggio offensivo che si tramuta in un fuorigioco degli azzurri. Possesso Romania.Trattiene il disco il portiere romeno. C'è poi la liberazione della Romania.20? Iniziato l'ultimo minuto del primo terzo di gioco!19? Si salva la difesa azzurra su Valchar.

