LIVE Italia-Romania 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA | iniziato l’ultimo incontro del gruppo forza azzurri!

© Oasport.it - LIVE Italia-Romania 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: iniziato l’ultimo incontro del gruppo, forza azzurri! DIRETTA LIVE2? Possesso Italia nella metà campo rosso-blu.1? Subito una clamorosa occasione per gli azzurri con Sarracino. Si sono trovati in superiorità nella linea difensiva romena e sono veramente andati vicini all’early goal!!iniziato L’incontro!15:00 Squadre sul ghiaccio romeno! Inni nazionali in corso, manca sempre meno a Italia-Romania!14:55 Italia stra-favorita contro i padroni di casa, che hanno segnato appena 5 goal fin qui. Servirà però evitare sorprese, visto che anche l’Ucraina partiva con i favori del pronostico e ha finito per capitolare contro il Giappone.14:50 Il miglior marcatore dell’Italia fin qui nella rassegna è Daniel Tedesco, che si trova con 5 reti in sesta posizione nella classifica dedicata ai realizzatori.CLASSIFICA PROVVISORIA WCH IA:Gran Bretagna 9 pt 19:9Ucraina 9 pt 16:10Italia 7 pt 11:10Giappone 7pt 14:16Polonia 6 pt 8:10Romania 1 pt 5:1514:45 La Romania, come detto, ha battuto a grande sorpresa l’Ucraina e ci ha regalato la possibilità di accedere al primo gruppo Mondiale per la prima volta dopo 4 anni. 🔗 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2? Possessonella metà campo rosso-blu.1? Subito una clamorosa occasione per glicon Sarracino. Si sono trovati in superiorità nella linea difensiva romena e sono veramente andati vicini all’early goal!!L’!15:00 Squadre sulromeno! Inni nazionali in corso, manca sempre meno a!14:55stra-favorita contro i padroni di casa, che hanno segnato appena 5 goal fin qui. Servirà però evitare sorprese, visto che anche l’Ucraina partiva con i favori del pronostico e ha finito per capitolare contro il Giappone.14:50 Il miglior marcatore dell’fin qui nella rassegna è Daniel Tedesco, che si trova con 5 reti in sesta posizione nella classifica dedicata ai realizzatori.CLASSIFICA PROVVISORIA WCH IA:Gran Bretagna 9 pt 19:9Ucraina 9 pt 16:107 pt 11:10Giappone 7pt 14:16Polonia 6 pt 8:101 pt 5:1514:45 La, come detto, ha battuto a grande sorpresa l’Ucraina e ci ha regalato la possibilità di accedere al primoMondiale per la prima volta dopo 4 anni. 🔗 Oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: Pomare e Collomb, serve la rimonta per il podio. Seconda manche alle 12.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI KVITFJELL DALLE 10.30 10.10: infortunio probabilmente ad un ginocchio per l’ungherese Kortvelyessi che deve essere fatta scendere con il toboga, per cui al momento la gara è interrotta quando mancano 19 atlete al via 10.05: Ancora 24 atlete devono prendere il via, poco più di 50 sono arrivate al traguardo. Non ci sono e probabilmente non ci saranno altri inserimenti nelle prime 30 posizioni 9. 🔗oasport.it

LIVE Sci alpino, SuperG maschile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: si parte alle 11.00. Lamp cerca il colpaccio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DEI MONDIALI JUNIORES DI SCI ALPINO DALLE 9.00 10:47 Italia che festeggia la prima medaglia di questa edizione con il bronzo colto da Sara Thaler nel superG femminile. Morale dunque alto per i giovani azzurri. 10:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del superG maschile dei Mondiali juniores 2025. Poco meno di 20 minuti al via della gara. 🔗oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: le azzurre provano la rimonta. Seconda manche dalle 12.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI KVITFJELL DALLE 10.30 11:51 Al mattino la migliore è stata Cornelia Oehlund. La svedese, che vanta già ottimi risultati in Coppa del Mondo, ha sfruttato al meglio il pettorale n.1 senza però riuscire a fare il vuoto. La scandinava dovrà dunque tenere alta l’intensità di sciata e dell’attenzione per conquistare l’oro. 🔗oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Diretta Rai Sport Sabato 3 Maggio 2025 - Atletica Diamond League Cina e Hockey ghiaccio LIVE; Qualificazioni Mondiali 2025: Italia e Romania in campo a Bistri?a per il ritorno dei play-off | Diretta Sky Sport e PallamanoTV; Mondiali di hockey su ghiaccio – Divisione I 2025: programma, orari e dove vedere le partite dell’Italia; Pallamano F: a Chieti Italia-Romania per i Mondiali 2025. 🔗Cosa riportano altre fonti

LIVE Italia-Romania, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: gli azzurri devono vincere e sperare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida conclusiva del girone dei Mondiali di ... 🔗oasport.it