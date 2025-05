LIVE Inter-Verona 1-0 | inizia il secondo tempo a San Siro

© Inter-news.it - LIVE Inter-Verona 1-0: inizia il secondo tempo a San Siro LIVE Inter-Verona, partita valida per la trentacinquesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l'evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro gli scaligeri allenati da Paolo Zanetti. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.LIVE Inter-Verona 1-0 – PREMI F5 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA45? Subito cartellino giallo per Valentini, che ha stesso Frattesi!21.46 RIPARTE LA RIPRESA: LIVE Inter-VeronaFinisce 1-0 il primo tempo a San Siro, con il rigore ben calciato da Asllani. I nerazzurri ritornano a segnare in Serie A dopo non averlo fatto per due partite consecutive.45'+1? FINISCE IL PRIMO tempo!45? NON TROVA LA PORTA! Bel cross di Asllani ma Arnautovic non trova la porta. Era una buonissima occasione.

LIVE Sci alpino, SuperG La Thuile 2025 in DIRETTA: inizia la gara, subito tante azzurre. Brignone con il 10 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.00 Iniziato il superG di La Thuile! In pista Laura Pirovano! 10.59 Laura Pirovano pronta al cancelletto di partenza. 10.58 Sono 49 in tutto le atlete in gara. 10.58 I pettorali di partenza delle italiane: 1 Laura Pirovano, 4 Marta Bassino, 6 Elena Curtoni, 8 Sofia Goggia, 10 Federica Brignone, 30 Roberta Melesi, 32 Asja Zenere, 39 Vicky Bernardi, 42 Nicol Delago, 43 Nadia Delago. 🔗oasport.it

LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: inizia la gara, Paris pettorale n.10 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.39 Brutto avvio per lo sloveno: 0.24 di ritardo al primo intermedio, 0.93 al secondo. 10.38 Cochran-Siegle perde ad ogni intermedio, tranne nell’ultimo dove guadagna 0.09. E’ secondo a 59 centesimi. Da adesso si entra nel vivo. C’è lo sloveno Miha Hrobat, velocissimo in prova. 10.36 Lo statunitense paga 0.16 al primo rilevamento e 0. 🔗oasport.it

LIVE Sci di fondo, 10 km Falun 2025 in DIRETTA: partono i norvegesi e Niskanen, inizia la lotta per la vittoria! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:15 Passa Ree, il primo norvegese e ha 12?6 da Halfvarsson ai 2.5km. 14:14 Barp ha lo stesso tempo di Graz e Noeckler dopo 3.8km. 14:13 PELLEGRINO! Miglior azzurro ai 2.5 e staccato di 16?2 da Halfvarsson. 14:12 Barp! Partenza convincente, tempo di poco migliore a quello di Noeckler. L’azzurro non parte mai forte. 14:11 Hakola mantiene il vantaggio ai 3. 🔗oasport.it

