LIVE – Inter-Fiorentina Women 1-3 Boquete colpisce ancora che gol!

Inter-Fiorentina Women è l'incontro valido per la nona giornata di poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l'evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca all'Arena Civica 'Gianni Brera' di Milano.

LIVE: Inter-Fiorentina Women 1-3

66? Cartellino giallo anche per Bonfantini dopo una trattenuta su Pavan

65? Tentativo di Bugeja, che riceve palla in area dai risvolti di un calcio d'angolo: Fiskerstrand Intercetta la conclusione di sinistro.

64? Primi cambi anche per la Fiorentina: esce Janogy entra Curmark

58? Doppio cambio offensivo per Piovani: esce Detruyer entra Polli, esce Santi entra Csizar

Severini dalla bandierina batte veloce e corto il calcio d'angolo, a servire Boquete piazzata a destra nell'area di rigore dell'Inter Women: l'attaccante viola prepara il destro e disegna un'altra magia.

Fiorentina Inter Women 1-0 LIVE: Bonfantini porta avanti le viola - di Marco BlasiFiorentina Inter Women LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match, valido per la 4a giornata della Poule Scudetto Tutto pronto al Viola Park di Firenze per il match tra Fiorentina e Inter Women: le due squadre si sfidano oggi per la gara valevole per la 4^ giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile. Dopo il pirotecnico 3-3 nel derby contro il Milan, le nerazzurre di Gianpiero Piovani affrontano le viola di De La Fuente. 🔗internews24.com

LIVE – Roma-Inter Women 0-1, GOOOOLLL Wullaert va subito a segno! - Roma-Inter Women è l’incontro valido per la seconda giornata di poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo Stadio delle Tre Fontane di Roma (RO). LIVE: ROMA-INTER WOMEN 0-1 6? GOOOOOOOOLLLLL! 12.30 INIZIA LA PARTITA! 12.25 Tutto pronto allo Stadio delle Tre Fontane per la sfida d’alta classifica: le due squadre entrano in campo 12. 🔗inter-news.it

Fiorentina Juventus Women 2-2 LIVE: PPM impegnata da Bonfantini - di Mauro MunnoFiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per le semifinali di Coppa Italia femminile La Juventus Women di Max Canzi affronta la Fiorentina in trasferta nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia femminile prima della sosta per le Nazionali. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fiorentina Juventus Women 2-2: sintesi e moviola 2? Bonfatini ci prova dal limite – Brutto pallone giocato da Girelli che mette in crisi la propria retoguardia che riesce comunque a murare l’ex bianconera al perimetro 5? ... 🔗juventusnews24.com

