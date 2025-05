LIVE – Inter-Fiorentina Women 1-2 finisce il primo tempo | rimonta amara!

© Inter-news.it - LIVE – Inter-Fiorentina Women 1-2, finisce il primo tempo: rimonta amara! Inter-Fiorentina Women è l'incontro valido per la nona giornata di poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l'evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca all'Arena Civica 'Gianni Brera' di Milano.LIVE: Inter-Fiorentina Women 1-248? TERMINA IL primo tempo45? L'arbitro assegna tre minuti di recupero43? Scontro di gioco duro ma fortuito tra Fiskerstrand e Bugeja: l'arbitro richiama l'ingresso in campo dello staff medicoAltro disimpegno errato della difesa nerazzurra con Catena che riesce a recuperare il pallone a Santi. Bonfantini serve Snerle, che si trova a due passi da Baldi. La centrocampista viola beffa tutta la difesa nerazzurra e con un gioco di gambe manda fuori gioco anche il portiere dell'Inter Women che va a vuoto e lascia passare il gol dell'1-2.

