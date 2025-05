LIVE F1 GP Miami 2025 in DIRETTA | Verstappen in pole ancora grande Antonelli notte fonda per la Ferrari

🔗 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA

LA GRIGLIA DI PARTENZA

23.21 Oggi la Ferrari si lecca le ferite: mai così male quest'anno. La macchina proprio non va, manca carico, manca potenza sul rettilineo, manca tutto. Leclerc partirà 8°, Hamilton 12°. E' triste dirlo, ma a Maranello devono sperare in una gara bagnata domani per provare a giocarsi qualche jolly, come peraltro era accaduto nella Sprint con Hamilton.

23.20 Non fortunatissimo oggi Antonelli, che ha mancato la prima fila per 2 millesimi. Ma ciò che conta è che si è confermato velocissimo. Va bene così, quest'anno deve accumulare esperienza.

23.19 Il giro finale di Verstappen non è stato nemmeno perfetto, avendo commesso un piccolo errore alla prima curva. Lì ha lasciato almeno un decimo.

23.18 La classifica finale e i distacchi della Q3:
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:26.

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: magico Kimi Antonelli, pole da sogno! Ferrari quarta forza

23.24 La Mercedes è apparsa sin da subito molto veloce qui a Miami. Nelle prove libere il team tedesco non ha provato il giro veloce, concentrandosi esclusivamente sul passo gara. La scelta effettuata sembra aver comunque dato i suoi frutti: con questo mezzo, almeno il podio per Antonelli può rappresentare un obiettivo concreto per la gara di domenica.

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: inizia la SQ3, Verstappen sfida le McLaren

23.14 Parte il giro per Antonelli e le McLaren
23.13 Si lancia Lewis Hamilton.
23.11 Russell rientra ai box, Verstappen invece aveva benzina per fare due tentativi.
23.10 Poco più di tre minuti al termine, tutti i piloti rimasti ai box iniziano a scendere in pista.
23.09 RECORD DELLA PISTA RUSSELL! 1:26.791 per il britannico, mai nessuno si era spinto così avanti su questo tracciato.

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: inizia la SQ2

22.52 Parte il giro di Lewis Hamilton.
22.51 SI lanciano Verstappen e le due Mercedes.
22.50 Anche in SQ2 i piloti scenderanno in pista con gomme medie.
22.49 SEMAFORO VERDE! INIZIA LA SQ2!
22.48 Norris si è lamentato via radio della presenza di Verstappen in traiettoria nel suo tentativo in curva 3. Dalle immagini è chiaro che il neerlandese non ha lasciato spazio al britannico: vedremo se la direzione gara giudicherà questa manovra punibile.

