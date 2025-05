LIVE F1 GP Miami 2025 in DIRETTA | Sprint e qualifiche la Ferrari vuole stupire

DIRETTA LIVE

Come seguire la Sprint e le qualifiche in tv/streaming – La griglia di partenza della Sprint – La cronaca delle qualifiche Sprint

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint e delle qualifiche del GP di Miami, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito in Florida ci attende un day-2 negli States particolarmente incerto. La Sprint Qualifying di ieri ha dato un esito inatteso e scopriremo se quest'oggi ci sarà una riconferma o meno.

Il time-attack, infatti, ha sorriso a Kimi Antonelli. Il 18enne bolognese è andato a prendersi la p.1 per la gara odierna, sorprendendo per la capacità di adattamento su di un tracciato che non conosceva. Un feeling trovato subito e messo a frutto con grande talento. Antonelli ha la grande possibilità di partire davanti nella Sprint Race e di poter puntare al successo.

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: magico Kimi Antonelli, pole da sogno! Ferrari quarta forza

23.24 La Mercedes è apparsa sin da subito molto veloce qui a Miami. Nelle prove libere il team tedesco non ha provato il giro veloce, concentrandosi esclusivamente sul passo gara. La scelta effettuata sembra aver comunque dato i suoi frutti: con questo mezzo, almeno il podio per Antonelli può rappresentare un obiettivo concreto per la gara di domenica.

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: inizia la SQ3, Verstappen sfida le McLaren

23.14 Parte il giro per Antonelli e le McLaren
23.13 Si lancia Lewis Hamilton.
23.11 Russell rientra ai box, Verstappen invece aveva benzina per fare due tentativi.
23.10 Poco più di tre minuti al termine, tutti i piloti rimasti ai box iniziano a scendere in pista.
23.09 RECORD DELLA PISTA RUSSELL! 1:26.791 per il britannico, mai nessuno si era spinto così avanti su questo tracciato.

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: inizia la SQ2

22.52 Parte il giro di Lewis Hamilton.
22.51 SI lanciano Verstappen e le due Mercedes.
22.50 Anche in SQ2 i piloti scenderanno in pista con gomme medie.
22.49 SEMAFORO VERDE! INIZIA LA SQ2!
22.48 Norris si è lamentato via radio della presenza di Verstappen in traiettoria nel suo tentativo in curva 3. Dalle immagini è chiaro che il neerlandese non ha lasciato spazio al britannico: vedremo se la direzione gara giudicherà questa manovra punibile.

