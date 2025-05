LIVE F1 GP Miami 2025 in DIRETTA | alle 22 00 le qualifiche Antonelli e Leclerc per il riscatto

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: alle 22.00 le qualifiche, Antonelli e Leclerc per il riscatto DIRETTA LIVE21.46 Le tre pole a Miami sono state conquistate da Charles Leclerc (2022), Sergio Perez (2023) e Max Verstappen (2024).21.42 L'ordine d'arrivo della Sprint svolta in precedenza:1. Lando Norris (McLaren)2. Oscar Piastri (McLaren)3. Lewis Hamilton (Ferrari)4. Alexander Albon (Williams)5. George Russell (Mercedes)6. Lance Stroll (Aston Martin)7. Liam Lawson (Racing Bulls)8. OLIVEr Bearman (Haas)9. Yuki Tsunoda (Red Bull)10. Kimi Antonelli (Mercedes)11. Pierre Gasly (Alpine)12. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)13. Isack Hadjar (Racing Bulls)14. Esteban Ocon (Haas)15. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)16. Jack Doohan (Alpine)17. Max Verstappen (Red Bull), penalizzato di dieci secondiRit. Fernando Alonso (Aston Martin)Rit. Carlos Sainz (Williams)Non partito Charles Leclerc (Ferrari)

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: magico Kimi Antonelli, pole da sogno! Ferrari quarta forza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.24 La Mercedes è apparsa sin da subito molto veloce qui a Miami. Nelle prove libere il team tedesco non ha provato il giro veloce, concentrandosi esclusivamente sul passo gara. La scelta effettuata sembra aver comunque dato i suoi frutti: con questo mezzo, almeno il podio per Antonelli può rappresentare un obiettivo concreto per la gara di domenica. 23. 🔗oasport.it

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: inizia la SQ3, Verstappen sfida le McLaren - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.14 Parte il giro per Antonelli e le McLaren 23.13 Si lancia Lewis Hamilton. 23.11 Russell rientra ai box, Verstappen invece aveva benzina per fare due tentativi. 23.10 Poco più di tre minuti al termine, tutti i piloti rimasti ai box iniziano a scendere in pista. 23.09 RECORD DELLA PISTA RUSSELL! 1:26.791 per il britannico, mai nessuno si era spinto così avanti su questo tracciato. 🔗oasport.it

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: inizia la SQ2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.52 Parte il giro di Lewis Hamilton. 22.51 SI lanciano Verstappen e le due Mercedes. 22.50 Anche in SQ2 i piloti scenderanno in pista con gomme medie. 22.49 SEMAFORO VERDE! INIZIA LA SQ2! 22.48 Norris si è lamentato via radio della presenza di Verstappen in traiettoria nel suo tentativo in curva 3. Dalle immagini è chiaro che il neerlandese non ha lasciato spazio al britannico: vedremo se la direzione gara giudicherà questa manovra punibile. 🔗oasport.it

F1 diretta qualifiche GP Miami LIVE: inizio posticipato alle 22.15, corsa contro il tempo Ferrari per Leclerc - La cronaca in tempo reale delle qualifiche per il Gp di Miami, sesta prova del mondiale di F1 2025 dopo una pazza Sprint Race ... 🔗sport.virgilio.it

F1 Live GP Miami, segui le qualifiche in diretta - (MIAMI, FLORIDA) Dopo l’adrenalina della Sprint Race, vinta da Lando Norris, il weekend del Gran Premio di Miami riparte con le qualifiche per stabilire la griglia di partenza per la gara di domenica. 🔗autosprint.corrieredellosport.it

F1 live GP Miami, segui la gara sprint in diretta - Seconda giornata del weekend a Miami, il primo appuntamento di oggi è la Gara Sprint alle ore 18:00, con Kimi Antonelli che parte in pole seguito dalle due McLaren. Segui con noi la gara in diretta ... 🔗autosprint.corrieredellosport.it