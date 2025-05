LIVE Atletica Diamond League Shanghai 2025 in DIRETTA | inizia la prova dell’asta maschile ottava Osakue nel disco

DIRETTA LIVE12.34 Saraboyukov sale in seconda posizione nel lungo con un salto da 8.09.12.32 Kendricks decide di passare alla misura successiva dopo l'errore in apertura. Tutti gli altri saltatori impegnati a 5.42 hanno superato la misura.12.30 Errore per Sam Kendricks a 5.42.12.28 inizia la quarta serie nel lungo.12.26 Termina la prova del disco femminile con il successo di Valarie Allman, vincitrice con la misura di 70.08. Seconda la neerlandese Jorinde Van Klinken (66.22), terza la cubana Perez (65.00). 8° Daisy Osakue in 59.15.12.24 Saltano la prima misura d'entrata Sasma, Karalis e Duplantis.12.21 Sta per partire una delle gare più interessanti della giornata, il salto con l'asta maschile. Ecco la lista di partenza.1 LI Chenyang CHN 12 MAY 2003 5.85 5.

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: attesa per Duplantis e Tebogo. Si parte alle 12.15 - Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tappa di Xiamen della Diamond League 2025. In Cina si accendono i riflettori sul massimo circuito internazionale outdoor dell'atletica leggera: all'Egret Stadium di Xiamen va in scena la tappa inaugurale della Diamond League 2025 con tante stelle al via. La gara più interessante è il salto con l'asta maschile con un parterre di altissimo livello.

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: inizia il meeting, attesa per Duplantis - 12.24 GETTO DEL PESO – Prima posizione per Jessica Schilder!! Il peso dell'olandese atterra a 20.47. 12.24 SALTO IN ALTO – Tatiana Gkousin è la prima atleta a saltare con successo la misura di 1.84. 12.23 SALTO IN ALTO – Errore ad 1.84 per Pihela e Levchenko. 12.22 GETTO DEL PESO – Arriva subito un record del meeting con Chase Jackson che ha lanciato il peso a 20.

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via del meeting, si parte con il salto in alto - 11.58 All'Egret Stadium di Xiamen si accendono i riflettori sulla Diamond League 2025, il massimo circuito internazionale outdoor di atletica leggera. Tante stelle al via del meeting cinese con Armand Duplantis che spicca su tutte. 11.55 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio alla DIRETTA LIVE testuale della tappa di Xiamen della Diamond League 2025.

