LIVE Atletica Diamond League Shanghai 2025 in DIRETTA | inizia il lancio del disco femminile con Daisy Osakue

© Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Shanghai 2025 in DIRETTA: inizia il lancio del disco femminile con Daisy Osakue DIRETTA LIVE11.32 60.38 per la croata Elkasevic.11.31 64.19 per la cubana Perez.11.29 Valarie Allman inizia con un lancio da 68.28, nullo per Tausaga.11.27 La lista di partenza del lancio del disco femminile, prima competizione della giornata. Peraltro è l'unica gara del meeting a cui parteciperà un'atleta italiana, Daisy Osakue.1 ALLMAN Valarie USA 23 FEB 1995 73.52 73.52 12 TAUSAGA Laulauga USA 22 MAY 1998 70.72 70.72 73 PÉREZ Yaimé CUB 29 MAY 1991 73.09 66.96 44 ELKASEVIC Sandra CRO 21 JUN 1990 71.41 63.55 35 van KLINKEN Jorinde NED 2 FEB 2000 70.22 64.79 56 CÁ Liliana POR 5 NOV 1986 66.40 62.66 127 JIANG Zhichao CHN 6 JAN 2005 64.49 60.10 308 Osakue Daisy ITA 16 JAN 1996 64.57 63.10 109 KAMGA Vanessa SWE 19 NOV 1998 65.14 63.25 810 WANG Fang CHN 26 OCT 2000 60.

