LIVE Atletica Diamond League Shanghai 2025 in DIRETTA | attesa per Duplantis e Mahuchikh

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Shanghai (Cina), valevole per la Diamond League 2025, secondo appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante. Si rimane nel paese del Dragone per il meeting numero due dell'annata. Tante le stelle presenti a Shaoxing – località in cui si terrà l'evento – pronte a prender parte all'ultima uscita in Estremo Oriente prima di riavvicinarsi alle nostre longitudini.Parterre scintillante quello al via nel distretto di Keqiao. Grande attesa in particolare per Armand Duplantis, primatista mondiale (6.27) e campione olimpico di salto con l'asta, che punta al primo sei metri della stagione all'aperto dopo aver trionfato a Xiamen con un (per lui) normale 5.92. Riflettori puntati sul debutto stagionale nel salto triplo del portoghese Pedro Pablo Pichardo, argento a Parigi 2024, che torna in gara dopo oltre sette mesi e potrebbe far traballare la world lead dell'azzurro Andy Diaz.

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: attesa per Duplantis e Tebogo. Si parte alle 12.15 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tappa di Xiamen della Diamond League 2025. In Cina si accendono i riflettori sul massimo circuito internazionale outdoor dell’atletica leggera: all’Egret Stadium di Xiamen va in scena la tappa inaugurale della Diamond League 2025 con tante stelle al via. La gara più interessante è il salto con l’asta maschile con un parterre di altissimo livello. 🔗oasport.it

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: inizia il meeting, attesa per Duplantis - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.24 GETTO DEL PESO – Prima posizione per Jessica Schilder!! Il peso dell’olandese atterra a 20.47. 12.24 SALTO IN ALTO – Tatiana Gkousin è la prima atleta a saltare con successo la misura di 1.84. 12.23 SALTO IN ALTO – Errore ad 1.84 per Pihela e Levchenko. 12.22 GETTO DEL PESO – Arriva subito un record del meeting con Chase Jackson che ha lanciato il peso a 20. 🔗oasport.it

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via del meeting, si parte con il salto in alto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58 All’Egret Stadium di Xiamen si accendono i riflettori sulla Diamond League 2025, il massimo circuito internazionale outdoor di atletica leggera. Tante stelle al via del meeting cinese con Armand Duplantis che spicca su tutte. 11.55 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio alla DIRETTA LIVE testuale della tappa di Xiamen della Diamond League 2025. 🔗oasport.it

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: Warholm illumina la notte cinese con il record del mondo, non brilla Duplantis - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della tappa di Xiamen della Diamond League 2025. Vi ringraziamo per ... 🔗oasport.it

