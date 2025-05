Lite tra condomini finisce a coltellate | per 38enne braccialetto elettronico

© Viterbotoday.it - Lite tra condomini finisce a coltellate: per 38enne braccialetto elettronico condominio viterbese. 🔗 "In quell'appartamento da tempo fanno troppo rumore!" Ed inizia una azione di continui disturbi al corimpettaio, colla nella serratura, vernice nello spioncino, poi manate sulla porta ogni volta che l'inquilino rientrava a casa. E' quanto avvenuto per diverse settimane in uno viterbese. 🔗 Viterbotoday.it

