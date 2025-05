Lite in aula registrazioni consegnate alle autorità

© Lanazione.it - Lite in aula, registrazioni consegnate alle autorità aula dalla polizia municipale, sta avendo echi nazionali e divide gli animi. L'amministrazione dà la sua ricostruzione dei fatti: "Il consigliere Franchi ha rivolto alla presidente Angela Cappelletti l'appellativo di "consigliera", non riconoscendo il suo titolo istituzionale. Nonostante i reiterati richiami anche da parte del segretario Del Regno, il tono del dibattito è progressivamente degenerato. Come previsto dal regolamento, il consigliere Franchi è stato ammonito e il suo microfono è stato disattivato, ma ciò non ha interrotto il flusso del suo intervento. È stato quindi invitato ad abbandonare l'aula, cosa avvenuta con l'intervento della polizia municipale".

