L’Isola dei Famosi 2025 undici naufraghi si incontrano | strategia e alleanze svelate

L'Isola dei Famosi 2025, undici naufraghi si incontrano: strategia e alleanze svelate

undici naufraghi si ritrovano fra strategie e alleanze: da Mosetti a Spadino, ecco chi c'era e chi non sarebbe stato invitato alla cena milanese

Manca sempre meno al debutto della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, al via mercoledì 7 maggio su Canale 5, e già cominciano a muoversi le prime pedine. in gran segreto. Nelle ultime ore è infatti emersa una notizia succosa che ha subito attirato l'attenzione degli appassionati del reality: una cena privata organizzata tra ben undici dei venti naufraghi del cast, tenutasi a Milano. L'incontro, stando a quanto riportato da Biccy, sarebbe stato all'insegna del massimo riserbo, lontano da storie e selfie sui social. Tuttavia, a rompere il silenzio ci ha pensato Antonella Mosetti, che ha condiviso alcuni scatti della serata.

