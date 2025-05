Lipstick il rock che nasce dall’incontro di anime e generi diversi

© Lopinionista.it - Lipstick, il rock che nasce dall’incontro di anime e generi diversi

Lipstick nascono nel 2019 da un incontro fortuito ma inevitabile tra cinque anime legate dalla stessa passione per la musica e dalla volontà di esplorare sonorità forti e diverse. L’idea prende vita dalla mente di Lara, Rino e Nicola, tre musicisti provenienti da band e progetti distinti, ma uniti dalla stessa voglia di esprimere attraverso il sound quella libertà che solo il rock sa dare.Inizialmente configuratisi come un trio acustico, i Lipstick calcano numerosi palchi, trovandosi in situazioni che li mettono alla prova e rafforzano il loro spirito di collaborazione. Ma le radici musicali dei tre fondatori, fortemente influenzate da sonorità grunge, blues e soul, non tardano a bussare alla porta. E così, il progetto evolve, raggiungendo la sua formazione definitiva: Andrea Giuradeo, bassista e chitarrista di grande prospettiva, e Mattia Mensi, batterista dal sound incisivo, completano la band e la spingono verso un nuovo, ambizioso percorso. 🔗 ROMA – In un mondo dove le etichette musicali sono spesso riduttive, Inascono nel 2019 da un incontro fortuito ma inevitabile tra cinquelegate dalla stessa passione per la musica e dalla volontà di esplorare sonorità forti e diverse. L’idea prende vita dalla mente di Lara, Rino e Nicola, tre musicisti provenienti da band e progetti distinti, ma uniti dalla stessa voglia di esprimere attraverso il sound quella libertà che solo ilsa dare.Inizialmente configuratisi come un trio acustico, icalcano numerosi palchi, trovandosi in situazioni che li mettono alla prova e rafforzano il loro spirito di collaborazione. Ma le radici musicali dei tre fondatori, fortemente influenzate da sonorità grunge, blues e soul, non tardano a bussare alla porta. E così, il progetto evolve, raggiungendo la sua formazione definitiva: Andrea Giuradeo, bassista e chitarrista di grande prospettiva, e Mattia Mensi, batterista dal sound incisivo, completano la band e la spingono verso un nuovo, ambizioso percorso. 🔗 Lopinionista.it

Ne parlano su altre fonti

Vigna (Ferrari): "Ogni macchina nasce dal coraggio di osare e dall’emozione: è così che si guida l’innovazione; Taylor made vale il 20%" - Ferrari ha chiuso il 2024 con un utile netto di €1,526 mld (+21%), i ricavi pari a €6,677 mld (+12%) e le previsioni parlano di superare quota €7 miliardi nel 2025 "Una gara di F.1 è la rappresentazione accelerata di quello che succede nella vita di una persona o di un’azienda: non puoi preve 🔗ilgiornaleditalia.it

Palermo, nasce l’hub “Rete”: la sfida contro la disoccupazione giovanile passa dall’innovazione - Un vento nuovo soffia sui Cantieri Culturali della Zisa, dove oggi è stato ufficialmente inaugurato l’hub “Rete”, un presidio di formazione e innovazione che promette di ridisegnare il futuro dei giovani siciliani. L’iniziativa, fortemente voluta dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e realizzata da Invitalia, si candida a diventare il baricentro della rinascita occupazionale e imprenditoriale dell’isola. 🔗ilfogliettone.it

La Riviera dice addio al bagnino dall'anima rock. "Quest’estate non sarà la stessa, mancherà il tuo sorriso" - Amici della spiaggia in lutto per la scomparsa di Giorgio Crociati, mancato a 71 anni nella mattinata di lunedì (17 marzo) dopo aver combattuto una brutta malattia. Giorgio era un bagnino molto conosciuto lungo la riviera, specialmente a Bellaria Igea Marina, dove era lo storico gestore dei bagni... 🔗riminitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lipstick alla 38^ edizione di Sanremo Rock festival 2025; Labbra laccate «rock» per la primavera-estate, l'esperto: «I colori dei rossetti? Si ispirano agli anni Ottanta»; Trucco da rockstar: ecco come ricrearlo alla perfezione con questi 4 prodotti; Måneskin mania: come truccarsi ispirandosi al loro look glam rock. 🔗Cosa riportano altre fonti