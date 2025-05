Lipsia-Bayern Monaco in tv e in streaming | dove vedere il big match di Bundesliga

Monaco, 3 maggio 2025 – Mancano tre giornate al termine della Bundesliga, che non ha ancora emesso tutti i suoi verdetti. Il Bayern Monaco è lanciato verso la vittoria del titolo con otto punti in più del Leverkusen secondo, perciò basterebbe una semplice vittoria per laurearsi nuovamente campione di Germania dopo il successo proprio della squadra di Xabi Alonso nella scorsa stagione. Kompany e i suoi, quindi, sono fortemente motivati a trovare i tre punti questo pomeriggio contro il Lipsia, che, dal canto suo, cerca ancora un posto in Champions League. Gli uomini di Zsolt Low sono scesi al quinto posto dopo l'ultima giornata, nella quale è arrivata la pesante sconfitta per 4-0 al Deutsche Bank Park contro l'Eintracht Francoforte. Questo risultato, complice la vittoria di misura del Friburgo contro il Werder Brema, ha permesso il sorpasso in classifica dei bianconeri, che sono saliti al quarto posto.

