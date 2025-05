L’ippodromo di Varese chiude la pista per gli allenamenti cavalli fermi nei box | marcia equestre di protesta degli allenatori nei giardini del municipio

Varese, 3 maggio 2025 – La società che gestisce L'ippodromo delle Bettole aveva già, in più di un'occasione, messo in guardia gli affittuari morosi dei box dei cavalli che dovevano mettersi in regola con le rette di locazione non corrisposte nei mesi precedenti. Un invito bonario che però – da parte di alcuni – non è stato preso in considerazione. E così, approfittando del primo maggio, la Svicc – la Società varesina incremento corse cavalli – che gestisce L'ippodromo ha reso inaccessibile la pista interna in sabbia utilizzata da proprietari e allenatori dei purosangue inglesi per gli allenamenti e per mantenere in attività i cavalli. Varese protesta cavalli IPPODROMO LE BETTOLE DAVANTI AL COMUNE La marcia di protesta Una decisione che si protrae ormai da tre giorni, e che ha spinto questa mattina gli allenatori a una sorprendente e inattesa mobilitazione: accompagnati dai loro cavalli, una decina di loro si sono mossi in corteo dalle Bettole fino ai giardini di Palazzo Estense, per chiedere un intervento ufficiale del Comune e del sindaco Galimberti.

