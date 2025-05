L' intervento da un milione di euro per affrontare situazioni di grave marginalità

© Leccotoday.it - L'intervento da un milione di euro per affrontare situazioni di grave marginalità europea. Tra i prossimi interventi spicca la “Stazione di posta”, ossia un luogo per gestire l’accoglienza di persone in situazione di grave. 🔗 Entrano nel vivo a Lecco i progetti sociali legati al Pnrr, investimenti che saranno realizzati grazie alle risorse messe a disposizione dall’Unionepea. Tra i prossimi interventi spicca la “Stazione di posta”, ossia un luogo per gestire l’accoglienza di persone in situazione di. 🔗 Leccotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Ponte sul Canale Maestro della Chiana a Valiano. Lavori pronti a partire. Intervento da 1 milione e 103 mila euro - Arezzo, 19 marzo 2025 – Ponte sul Canale Maestro della Chiana a Valiano. Lavori pronti a partire. Intervento da 1 milione e 103 mila euro. La strada, come noto, collega Montepulciano e la Valdichiana senese con i territori confinanti di Cortona, della Valdichiana aretina e di una parte della provincia di Perugia. La Presidente Agnese Carletti: “Il tema dei ponti è centrale per la sicurezza dei cittadini e del territorio. 🔗lanazione.it

Formazione docenti, ‘la nuova arma’ contro le dipendenze: il Decreto Scuola investe 1 milione di euro per preparare gli insegnanti a riconoscere e affrontare i segnali di disagio tra gli studenti - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 45 del 7 aprile 2025, noto come decreto scuola, il Governo introduce una serie di disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026. L'articolo Formazione docenti, ‘la nuova arma’ contro le dipendenze: il Decreto Scuola investe 1 milione di euro per preparare gli insegnanti a riconoscere e affrontare i segnali di disagio tra gli studenti sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

All’asta 350 orologi di lusso, valore 1 milione di euro: come partecipare - Dai Rolex ai Patek Philippe passando per gli Omega e i Bulgari, per un valore totale di circa 1 milione di euro. Sono i protagonisti di una nuova asta per orologi di lusso che è stata indetta dall’Istituto vendite giudiziarie di Torino per assegnare 350 cronometri che erano stati sequestrati nel 2016. La vendita verrà effettuare online e si svolgerà nel periodo compreso tra il 14 e il 24 aprile 2025 su portali specializzati in questo tipo di attività. 🔗quifinanza.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'intervento da un milione di euro per affrontare situazioni di grave marginalità; Maserà. Oltre mezzo milione di avanzo di bilancio sarà reinvestito in opere pubbliche; Orta Nova, oltre 21 milioni per riqualificare la città: via libera agli interventi del Decreto Periferie; Alluvione, l'Emilia-Romagna chiede 150 milioni euro l'anno per prevenirle e arriva l'ordinanza per 179 interventi: ecco quali sono. 🔗Se ne parla anche su altri siti

L'intervento da un milione di euro per affrontare situazioni di grave marginalità - In cosa consiste l'opera al via a Pescarenico grazie ai fondi Pnrr. Nell'ex "dormitorio" anche spazi sociali per l'accoglienza temporanea di persone senza fissa dimora ... 🔗leccotoday.it

Rendiconto ricco: 718mila euro subito disponibili: "Pronti ad affrontare i nostri obiettivi di mandato" - Circa 718mila euro di risorse subito disponibili. Emerge dal consuntivo di bilancio 2024 presentato il 29 aprile in ... 🔗msn.com

La regione veneto stanzia 3 milioni per il soccorso alpino e speleologico volontario nei prossimi tre anni - La regione Veneto investe tre milioni di euro in tre anni per sostenere il soccorso alpino e speleologico volontario, migliorare la sicurezza in montagna e sensibilizzare escursionisti su equipaggiame ... 🔗gaeta.it