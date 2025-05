L’Inter risponde al Napoli | Verona ko 1-0 a San Siro

L'Inter fa il suo dovere e risponde alla vittoria del Napoli con un successo di misura sul Verona. A San Siro finisce 1-0 per i nerazzurri, che archiviano la pratica già nel primo tempo grazie a un rigore trasformato con freddezza da Kristjan Asllani. Partita più combattuta del previsto, con i ragazzi di Inzaghi (oggi squalificato, in panchina il vice Farris) bravi a gestire il vantaggio e contenere un Verona volenteroso ma impreciso.Subito avanti, poi gestioneL'episodio decisivo arriva già al 6': tocco di mano in area di Valentini sul filtrante di Arnautovic per Correa.Kristjan AsllaniL'arbitro Manganiello lascia correre ma viene richiamato al VAR. Dopo il check, rigore assegnato e Asllani non sbaglia: destro angolato e portiere spiazzato. È l'1-0 e sarà anche il risultato finale.La reazione del Verona è sterile, con l'unica fiammata nel primo tempo firmata Sarr, che costringe Martinez a una parata in tuffo.

