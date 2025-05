L’Inter risponde al Napoli e torna a -3 | 1-0 al Verona basta un goal su rigore di Asllani al 9’

Verona, 35esima giornata di Serie A A San Siro l`Inter risponde al Napoli, vittorioso sul campo del Lecce, vincendo contro l`Hellas. 🔗 Inter-Hellas, 35esima giornata di Serie A A San Siro l`Interal, vittorioso sul campo del Lecce, vincendo contro l`Hellas. 🔗 Calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Adani torna su Napoli Inter: «La prova degli azzurri mi ha impressionato, mentre la squadra di Inzaghi nel secondo tempo…» - di RedazioneAdani torna su Napoli Inter: «La prova degli azzurri mi ha impressionato, mentre la squadra di Inzaghi nel secondo tempo…» Le parole dell’ex difensore Intervenuto nel corso di Viva El Futbol, Lele Adani, ha parlato cosi del match di campionato tra Napoli ed Inter. Ecco la sua analisi: LE PAROLE- «Conte ha modificato il sistema di gioco nel corso della stagione. Meritava di vincere sabato: l’Inter nel secondo tempo ha fatto 0,02 di expected goals, non si è mai presentata in area, non ha mai tirato. 🔗internews24.com

Napoli-Inter, decisione presa: Conte non torna più indietro - Per la sfida tra il suo Napoli e l’Inter di sabato prossimo, di fatto, bisogna registrare una decisione presa da Antonio Conte. Dopo aver perso per 2-1 domenica scorsa contro il Como di Cesc Fabregas, di fatto, il Napoli ha ora di fronte a sé la gara che può cambiare l’intera stagione. Sabato prossimo, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona verrà a fare visita l’Inter di Simone Inzaghi. Ma il Napoli, oltre che per il sorpasso subito nell’ultimo turno di campionato, non arriva al meglio a questa gara partita contro la ‘Beneamata’. 🔗spazionapoli.it

A San Siro torna la pazza Inter! Rimonta da 0-2 a 3-2 con il Monza, Inzaghi a +4 sul Napoli - A San Siro torna la pazza Inter che batte il Monza in rimonta per 3-2 e allunga a più quattro sul Napoli in classifica, in attesa della sfida... 🔗calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter, Zielinski risponde al Napoli: Scudetto? I conti si fanno alla fine! Battiamo il Verona e poi pensiamo al Barça; Super McTominay, il Napoli risponde all'Inter e torna a -3 dalla vetta; Napoli-Inter, la sfida scudetto finisce 1-1: Billing risponde alla magia di Dimarco; Politano e Lukaku stendono il Milan, il Napoli risponde all'Inter e torna a -3. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Super McTominay, il Napoli risponde all'Inter e torna a -3 dalla vetta - Il Napoli risponde all'Inter e torna a -3 dalla vetta battendo con un secco 3-0 l'Empoli al Maradona. Partenza a rilento ma al 18', quando Lukaku lavora magistralmente un pallone a centrocampo ... 🔗rainews.it

L’Inter cade ancora, sorpasso Napoli - La stanchezza, gli infortuni, lo scarso talento di Inzaghi nel gestire i periodi con la tensione alle stelle. Quale che sia il motivo principale, la notizia calcistica è che nell’Inter qualcosa si è s ... 🔗altrenotizie.org

Il Napoli risponde all'Inter, Empoli battuto 3-0 - venendo poi totalmente sopraffatti dal Napoli nella ripresa. (La Provincia di Cremona) Su altre fonti Così la vetta della classifica occupata dall'Inter torna a sole 3 lunghezze di distanza. 🔗informazione.it