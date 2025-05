L' Inter risponde al Napoli batte il Verona e torna a -3

© Ilgiornaleditalia.it - L'Inter risponde al Napoli, batte il Verona e torna a -3

Inter risponde presente e rimane a tre punti dal primo posto: i nerazzurri vincono in casa contro il Verona e danno un segnale dopo la vittoria del Napoli nella partita delle 18 contro il Lecce. A San Siro decide l 🔗 Un rigore di Asllani basta ai nerazzurri che non mollano la corsa scudetto MILANO - L'presente e rimane a tre punti dal primo posto: i nerazzurri vincono in casa contro ile danno un segnale dopo la vittoria delnella partita delle 18 contro il Lecce. A San Siro decide l 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Su altri siti se ne discute

La Juventus batte l'Inter e fa godere Napoli - Godono in due: Juventus e Napoli. In rigoroso ordine di merito perché la gioia dei secondi è diretta conseguenza della vittoria dei primi, capaci di battere l’Inter cancellandone la chance di sorpasso in vetta alla classifica. Thiago Motta supera Simone Inzaghi grazie a un lampo di Conceicao a chiudere una partita che dentro ne ha avuto diverse e che ad Appiano Gentile faranno bene a rivedere per comprenderne errori ed omissioni. 🔗panorama.it

Il Napoli non molla l’Inter: batte la Fiorentina 2-1 ed è sempre lì a giocarsi il titolo - NAPOLI – Il Napoli risponde all’Inter e batte al Maradona la Fiorentina 2-1. Gli uomini di Conte tornano a -1 dai nerazzurri. Dopo cinque partite senza vittoria i partenopei riacciuffano i tre punti. De Gea ferma Raspadori ma non è perfetto al 26? sul tiro di McTominay:respinta corta, Lukaku non perdona.Il portiere spagnolo si riscatta di piede ancora su Raspadori, poi chance viola con Kean di testa. 🔗primacampania.it

Billing all’87° risponde a Dimarco, Napoli-Inter 1-1 - NAPOLI (ITALPRESS) – Un finale di grandi emozioni, il boato del Maradona e gli azzurri che riacciuffano una partita di enorme importanza. Termina 1-1 il match scudetto tra Napoli e Inter. Una rete di Billing all’87° vanifica l’iniziale vantaggio siglato su punizione da Dimarco. Resta quindi invariato il distacco tra le prime tre della classe: la squadra di Simone Inzaghi guida la classifica con 58 punti, uno in più del Napoli e tre in più dell’Atalanta, fermata nel pomeriggio dal Venezia sullo 0-0. 🔗unlimitednews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'Inter risponde al Napoli, batte il Verona e torna a -3; Il Napoli parte in pole, l'Inter può programmare: ecco perché Conte deve «difendere» la prima fila; Napoli di misura, Inter di rigore: botta e risposta per lo Scudetto; L’Inter soffre ma batte l’Udinese, il Napoli risponde piegando il Milan. 🔗Ne parlano su altre fonti

1-0 al Verona, l'Inter torna a -3 dal Napoli - L'Inter risponde al Napoli e battendo il Verona 1-0 si riporta a -3 punti dai partenopei che guidano la classifica con 77 punti a tre giornate dal termine del campionato. I nerazzurri inseguono con 74 ... 🔗ansa.it

Napoli e Inter, chi vince lo scudetto se finiscono a pari punti? Cosa dice il regolamento - A cinque giornate dal termine le due squadre sono appaiate: qualora la classifica finale dovesse confermare l'equilibrio, sarebbe necessario uno spareggio ... 🔗corrieredellosport.it

L’Inter batte il Verona e tiene aperta la lotta scudetto con il Napoli. Ora testa al Barcellona - Il successo dei nerazzurri a San Siro tiene i giochi aperti per la conquista del titolo. La “squadra-2” schierata con l’Hellas fa quel deve: vince (1-0). Basta il rigore di Asllani nel primo tempo. 🔗fanpage.it