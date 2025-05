L' Inter risponde al Napoli batte il Verona e torna a -3

Inter risponde presente e rimane a tre punti dal primo posto: i nerazzurri vincono in casa contro il Verona e danno un segnale dopo la vittoria del Napoli nella partita delle 18 contro il Lecce. A San Siro decide la rete di Asllani, che va a segno dopo nove minuti su calcio di rigore per un tocco di mano di Valentini. Come preannunciato, l'Inter scende in campo con una formazione rivoluzionata rispetto all'andata delle semifinali di Champions contro il Barcellona: l'unico superstite della trasferta spagnola è Bisseck, tutti gli altri dieci elementi sono cambiati. Il risultato, come detto, si sblocca quasi subito. Il tocco del difensore gialloblù in un primo momento non viene notato da Manganiello, che però assegna il penalty dopo l'on-field review. Asllani è preciso e spiazza Montipò.

