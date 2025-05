L’Inter prigioniera del sogno Champions ma anche delle proprie colpe Il Giornale

© Ilnapolista.it - L’Inter prigioniera del sogno Champions ma anche delle proprie colpe (Il Giornale) L’Inter prigioniera del sogno Champions ma anche delle proprie colpe (Il Giornale)Il Giornale, con Gianni Visnadi, scrive della vigilia delL’Inter e dell’attesa di oggi per la partita del Napoli a Lecce. I nerazzurri giocheranno subito dopo, contro il Verona.Scrive Il Giornale:prigioniera del sogno Champions, che con merito è riuscita a tenere vivo fino almeno a martedì, L’Inter non ha risorse da sprecare per inseguirne un altro, quello scudetto che 2 sconfitte consecutive, hanno scucito a metà dalla sua maglia. Così stasera contro il Verona, Inzaghi potrebbe pescare a piene mani fra le riserve: rivoluzione e precauzione, più che rotazioni. «Ormai non dipende più da noi», ha detto prima di giocare l’andata con il Barcellona.Qualcosa potrebbe cambiare in extremis se il Napoli non vincesse a Lecce, ridando carburante alle speranze nerazzurre anche in campionato. 🔗 delma(Il)Il, con Gianni Visnadi, scrive della vigilia dele dell’attesa di oggi per la partita del Napoli a Lecce. I nerazzurri giocheranno subito dopo, contro il Verona.Scrive Ildel, che con merito è riuscita a tenere vivo fino almeno a martedì,non ha risorse da sprecare per inseguirne un altro, quello scudetto che 2 sconfitte consecutive, hanno scucito a metà dalla sua maglia. Così stasera contro il Verona, Inzaghi potrebbe pescare a piene mani fra le riserve: rivoluzione e precauzione, più che rotazioni. «Ormai non dipende più da noi», ha detto prima di giocare l’andata con il Barcellona.Qualcosa potrebbe cambiare in extremis se il Napoli non vincesse a Lecce, ridando carburante alle speranze nerazzurrein campionato. 🔗 Ilnapolista.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Italia, Spalletti: «Sogno il Mondiale, ma siamo all’inizio. In campionato l’Inter è ancora favorita. Eliminazioni in Champions? La causa è stata questa» - Le parole di Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, sul momento attuale della Nazionale e sulle squadre di Serie A Luciano Spalletti, ct dell’Italia, ha parlato in una lunga intervista organizzata dalla Figc. MOMENTO ITALIA – «Spesso mi avete detto cosa era cambiato dopo l’Europeo, cosa si era visto in più nella Nations League. E posso dire che molto c’è […] 🔗calcionews24.com

Inter, Simone Inzaghi: "Proviamo a regalarci un sogno in Champions League" - L`allenatore dell`Inter Simone Inzaghi ha parlato in seguito al sorteggio di Nyon per gli ottavi di finale di UEFA Champions League, che ha... 🔗calciomercato.com

Sogno e incubo, il capolavoro dell'Inter che vinse la prima "Champions" dei giovani. Stramaccioni campione d'Europa - Il calcio a livello giovanile ha da sempre raccontato storie di grandi successi, di exploit eclatanti, di talenti in grado di stupire il mondo... 🔗calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

L’Inter prigioniera del sogno Champions ma anche delle proprie colpe (Il Giornale); Inter in ostaggio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter in ostaggio - Prigioniera del sogno Champions, delle energie da gestire ma anche del Napoli che gioca prima e se non dovesse ... 🔗msn.com

Inter, il sogno finale è ancora vivo: a Barcellona finisce 3-3 con show di Dumfries, si decide a San Siro - Inter con un grande cuore a Barcellona, finisce 3-3 a Montjuïc: si decide a San Siro chi andrà in finale di Champions ... 🔗fanpage.it

Inter: Marotta 'mi manca solo la Champions, vincerla un sogno' - "Vincere la Champions forse è l'unica cosa che mi manca, quindi sarebbe un motivo di grande soddisfazione. Io lo considero un sogno ma siccome i sogni spesso si avverano dobbiamo crederci. (ANSA) ... 🔗msn.com