L’Inter di riserva risponde al Napoli contro il Verona basta un rigore di Asllani

L’Inter risponde presente e rimane a tre punti dal primo posto: i nerazzurri vincono in casa contro il Verona e danno un segnale dopo la vittoria del Napoli nella partita delle 18 contro il Lecce. A San Siro decide la rete di Asllani, che va a segno dopo nove minuti su calcio di rigore per un tocco di mano di Valentini.Come preannunciato, L’Inter scende in campo con una formazione rivoluzionata rispetto all’andata delle semifinali di Champions contro il Barcellona: l’unico superstite della trasferta spagnola è Bisseck, tutti gli altri dieci elementi sono cambiati. Il risultato, come detto, si sblocca quasi subito. Il tocco del difensore gialloblù in un primo momento non viene notato da Manganiello, che però assegna il penalty dopo l’on-field review. Asllani è preciso e spiazza Montipò. 🔗 MILANO (ITALPRESS) –presente e rimane a tre punti dal primo posto: i nerazzurri vincono in casaile danno un segnale dopo la vittoria delnella partita delle 18il Lecce. A San Siro decide la rete di, che va a segno dopo nove minuti su calcio diper un tocco di mano di Valentini.Come preannunciato,scende in campo con una formazione rivoluzionata rispetto all’andata delle semifinali di Championsil Barcellona: l’unico superstite della trasferta spagnola è Bisseck, tutti gli altri dieci elementi sono cambiati. Il risultato, come detto, si sblocca quasi subito. Il tocco del difensore gialloblù in un primo momento non viene notato da Manganiello, che però assegna il penalty dopo l’on-field review.è preciso e spiazza Montipò. 🔗 Unlimitednews.it

