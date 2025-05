L' incidente di via Cavaleri Magazzeni trasferita al Civico la sessantenne rimasta gravemente ferita

È stata trasferita all'ospedale Civico di Palermo e ricoverata al reparto di Chirurgia maxillo facciale, dove verrà sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, la sessantenne del Belgio che è rimasta gravemente ferita nell'incidente stradale verificatosi il pomeriggio del primo maggio in via Cavaleri Magazzeni.

