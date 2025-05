L’inchiesta sulla biblioteca Beic Chiuse le indagini per le archistar Boeri | Studio le carte per la difesa

© Ilgiorno.it - L’inchiesta sulla biblioteca Beic. Chiuse le indagini per le archistar. Boeri: "Studio le carte per la difesa" Boeri, in merito alla chiusura delL’inchiesta, che presuppone l’istanza di rinvio a giudizio, della Procura, che ha al centro il concorso per la realizzazione della nuova Beic, la biblioteca europea di informazione e cultura, che dovrebbe sorgere entro il 2026. Oltre a Boeri sono indagati Cino Zucchi e altri quattro architetti del team che ha vinto il concorso. Le accuse a vario titolo sono di turbativa d’asta. I pm hanno invece stralciato una posizione in vista della richiesta di archiviazione e hanno cancellato una imputazione di falso ideologico. Alla base dell’indagine c’è una mancata dichiarazione relativa a un conflitto di interessi. 🔗 "Leggerò con attenzione gli atti di indagine depositati dai pm, la cui conoscenza mi permetterà di presentare, con i miei avvocati, una puntuale memoria difensiva". Lo scrive in una nota l’architetto Stefano, in merito alla chiusura del, che presuppone l’istanza di rinvio a giudizio, della Procura, che ha al centro il concorso per la realizzazione della nuova, laeuropea di informazione e cultura, che dovrebbe sorgere entro il 2026. Oltre asono indagati Cino Zucchi e altri quattro architetti del team che ha vinto il concorso. Le accuse a vario titolo sono di turbativa d’asta. I pm hanno invece stralciato una posizione in vista della richiesta di archiviazione e hanno cancellato una imputazione di falso ideologico. Alla base dell’indagine c’è una mancata dichiarazione relativa a un conflitto di interessi. 🔗 Ilgiorno.it

Inchiesta Beic a Milano, chiuse le indagini per gli architetti Boeri, Zucchi e Tamburelli: cosa succede ora - Sono state chiuse le indagini per l'inchiesta sulla Beic, la biblioteca europea di informazione e cultura, che dovrebbe sorgere a Porta Vittoria a Milano. Tra gli indagati c'è l'architetto Stefano Boeri.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Inchiesta Beic, chiuse le indagini: Stefano Boeri a rischio processo - Rischiano il processo sei persone coinvolte nell’inchiesta della procura di Milano e della Guardia di finanza sulle presunte irregolarità nell’assegnazione dell’appalto per la realizzazione della nuova Biblioteca europea per l’informazione e la cultura. Tra loro compaiono nomi noti del panorama architettonico come Stefano Boeri e Cino Paolo Zucchi, entrambi membri della commissione giudicatrice del concorso indetto dal Comune. 🔗lettera43.it

Inchiesta Biblioteca europea, chiuse le indagini per 6. Le archistar Boeri e Zucchi verso il processo - La Procura di Milano ha chiuso le indagini preliminari sulla presunta turbativa della gara pubblica indetta dal Comune di Milano relativa al concorso internazionale di progettazione per la realizzazione della nuova Beic, Biblioteca europea di informazione e cultura. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato a sei indagati, tra i quali le archistar Stefano Boeri e Cino Zucchi, per i quali la Procura milanese ipotizza i reati di turbata libertà degli incanti e false dichiarazioni sulla propria identità, sullo stato o su altre qualità personali. 🔗ilfattoquotidiano.it

