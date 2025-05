L’immensa macchia solare AR 4079 è metà di quella che scatenò l’Evento di Carrington nel 1859

macchia solare AR 4079 comparsa sul Sole, la più grande del 2025, ha un diametro di 140.000 chilometri, la metà di quello del colosso che provocò il famigerato Evento di Carrington nel 1859. Cos'è e perché è un fenomeno preoccupante. 🔗 La gigantescaARcomparsa sul Sole, la più grande del 2025, ha un diametro di 140.000 chilometri, ladi quello del colosso che provocò il famigerato Evento dinel. Cos'è e perché è un fenomeno preoccupante. 🔗 Fanpage.it

Enorme macchia solare di 140.000 km sta per rivolgersi verso la Terra: ha due nuclei scuri - Sulla fotosfera del Sole, la superficie visibile, è comparsa una gigantesca macchia solare con un diametro di 140.000 chilometri. È caratterizzata da due enormi nuclei scuri e si trova nella zona equatoriale della stella, pronta a puntare direttamente la Terra. È magneticamente molto attiva e gli scienziati hanno già registrato diversi brillamenti di classe M.Continua a leggere 🔗fanpage.it

