Lille-Marsiglia il pronostico di Ligue 1 | l’Over apre la strada

© Sololaroma.it - Lille-Marsiglia, il pronostico di Ligue 1: l’Over apre la strada Ligue 1, che si concluderà domani 4 maggio. A chiudere le danze di questo turno ci penseranno due squadre che stanno lottando per strappare il pass per la prossima Champions League. Stiamo parlando di Lille e Marsiglia, che scenderanno in campo alle ore 20:45 allo stadio Pierre-Mauroy. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 1-1, con i padroni di casa che sperano di mettere in cascina 3 punti pesanti regalando una serata di festa al loro pubblico. Gli ospiti, invece, cercheranno di riprendersi il 2° posto, essendo stati scavalcati dal Monaco.L’andamento di Lille e MarsigliaLa vittoria per 2-0 con l’Angers ha rilanciato il Lille in ottica qualificazione in Champions League, seppur la concorrenza sia spietata. Les Dogues sono ben consapevoli che sia cruciale uscire da questa sfida con 3 punti, per puntare a quel 3° posto che darebbe prestigio ad un’ottima annata. 🔗 Prosegue senza alcun tipo di sosta la 32° giornata di1, che si concluderà domani 4 maggio. A chiudere le danze di questo turno ci penseranno due squadre che stanno lottando per strappare il pass per la prossima Champions League. Stiamo parlando di, che scenderanno in campo alle ore 20:45 allo stadio Pierre-Mauroy. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 1-1, con i padroni di casa che sperano di mettere in cascina 3 punti pesanti regalando una serata di festa al loro pubblico. Gli ospiti, invece, cercheranno di riprendersi il 2° posto, essendo stati scavalcati dal Monaco.L’andamento diLa vittoria per 2-0 con l’Angers ha rilanciato ilin ottica qualificazione in Champions League, seppur la concorrenza sia spietata. Les Dogues sono ben consapevoli che sia cruciale uscire da questa sfida con 3 punti, per puntare a quel 3° posto che darebbe prestigio ad un’ottima annata. 🔗 Sololaroma.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nantes-Lille, il pronostico di Ligue 1: ospiti favoriti, piace l’Over - Dopo la tre giorni nelle coppe europee, tornano protagonisti i vari campionati nazionali in questo fine settimana, che precede l’ultima sosta della stagione. In Ligue 1 avrà inizio il 26° turno, con cinque partite di scena sabato 15 marzo: il programma giornata si aprirà alle 17:00 con Nantes e Lille a La Beaujoire Louis Fonteneau. Gli ospiti partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 2. 🔗sololaroma.it

Lens-Reims, il pronostico di Ligue 1: sorpresa Under e non solo - Dopo la tre giorni nelle coppe europee con le gare d’andata dei quarti di finale, tornando protagonisti i campionati nazionali in questo fine settimana. Domani, venerdì 11 aprile, si aprirà la ventinovesima giornata di Ligue 1, con l’anticipo tra Lens e Reims, in campo alle ore 20:45 allo Stade Felix Bollaert-Delelis. I padroni di casa partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1. 🔗sololaroma.it

Brest-Auxerre, il pronostico di Ligue 1: GOAL e combo a braccetto - Le gare d’andata dei play-off di Champions sono andate in archivio, ed ora tocca all’Europa League, ma alle porte c’è già una nuova giornata di campionati in giro per il continente. La Ligue 1 giunge al 22° turno dei 34 in programma, che si aprirà con Brest-Auxerre, venerdì 14 febbraio alle 20:45, nella cornice del Francis-Le Blé. Stagione partita con obiettivi diversi per le due formazioni, in cerca dei tre punti per proseguire il cammino. 🔗sololaroma.it

Su questo argomento da altre fonti

Scommesse, Schedina Venerdì 5 aprile: la tripla vale 17.32; Ligue 1, Lille - Marsiglia: il pronostico, dove vederla e le probabili formazioni del match; Lille-Marsiglia (domenica 04 maggio 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici; Pronostici 4 maggio 2025 Ligue 1 (Lille-Marsiglia +…. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

I pronostici del weekend (3-4 maggio): Serie A e campionati esteri - I pronostici del weekend, i campionati si avviano alla volata finale: ci sono Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga, Eredivisie e Ligue 1 ... 🔗ilveggente.it

Pronostici Ligue 1 - Il big match della 29° giornata di Ligue 1 si gioca nel Principato di Monaco dove secondo ... % fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). Offriamo pronostici, suggerimenti e ... 🔗betitaliaweb.it

Pronostico Auxerre-Le Havre: probabili formazioni, quote e scommesse 32° giornata Ligue 1 - Pronostico Auxerre-Le Havre 4 maggio 2025. Analisi, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e scommesse 32° giornata Ligue 1. 🔗betitaliaweb.it