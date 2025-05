Liliana Resinovich parla l' amico Claudio Sterpin | Non è mai uscita di casa il giorno che è morta quella che si vede in video è una sosia

Liliana Resinovich, parla l'amico Claudio Sterpin: «Non è mai uscita di casa il giorno che è morta, quella che si vede in video è una sosia» Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste e ritrovata morta il 5 gennaio del 2022. L'apertura di un'indagine per omicidio su Sebastiano.

Liliana Resinovich, parla il marito Sebastiano Visintin: “Voglio solo che la verità emerga” - Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, ha scelto di ridurre le sue apparizioni pubbliche in questo delicato momento. La donna, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il mese successivo, è stata al centro di un’indagine che ha recentemente preso una svolta significativa. “È un momento in cui è giusto non apparire, non a Quarto Grado o in altre trasmissioni. Ho sempre cercato di dare un mio contributo, ma evidentemente ho commesso qualche errore, ho parlato un po’ troppo”, ha dichiarato Visintin durante un’intervista. 🔗thesocialpost.it

Liliana Resinovich, parla l’avvocato del fratello: “Ipotesi suicidio esclusa, Lilli dava fastidio a qualcuno” - Il caso di Liliana Resinovich, la donna trovata morta in circostanze misteriose a Trieste oltre tre anni fa, torna sotto i riflettori mentre si attendono i risultati della nuova perizia affidata alla professoressa Cristina Cattaneo. Sul tema è intervenuto Nicodemo Gentile, avvocato di Sergio Resinovich, fratello della vittima e presidente dell’Associazione Penelope, che ha sempre contestato l’ipotesi del suicidio. 🔗thesocialpost.it

Liliana Resinovich, parla il fratello: “Il marito non voleva perdere il controllo su di lei e la stabilità economica” - “Sono sicuro che si sia trattato di un vigliacco e brutale femminicidio.” Sono le parole di Sergio Resinovich, fratello di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022 nel parco di San Giovanni.Leggi anche: Caso Liliana Resinovich, l’ipotesi del soffocamento: attesa per la perizia Le dichiarazioni arrivano dopo la perizia depositata nei giorni scorsi, che ha escluso definitivamente l’ipotesi del suicidio. 🔗thesocialpost.it

