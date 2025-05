Liliana Resinovich i dubbi di Claudio Sterpin sull’identità della donna ripresa dalle telecamere

© Notizieaudaci.it - Liliana Resinovich, i dubbi di Claudio Sterpin sull’identità della donna ripresa dalle telecamere Claudio Sterpin, l’amico speciale di Liliana Resinovich, ha recentemente sollevato dubbi significativi sull’identità della donna ripresa dalle telecamere di sorveglianza della scuola allievi di Polizia il giorno della scomparsa della donna. Secondo il podista, la figura immortalata nei filmati presenta caratteristiche fisiche discordanti rispetto a Lilly, come i capelli neri e l’abbigliamento differente, in particolare i pantaloni chiari, mentre la donna è stata ritrovata con pantaloni neri. Coltelli, un maglione giallo e un iPhone silenzioso: cosa è successo il 14 dicembre?Sono passati più di quattro anni dalla scomparsa dell’ex dipendente regionale, ma il mistero sulla sua morte rimane fitto di interrogativi. La donna, 63 anni, fu ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nell’ex giardino dell’ospedale psichiatrico di Trieste, ma scomparve nel nulla il 14 dicembre 2021. 🔗 , l’amico speciale di, ha recentemente sollevatosignificatividi sorveglianzascuola allievi di Polizia il giornoscomparsa. Secondo il podista, la figura immortalata nei filmati presenta caratteristiche fisiche discordanti rispetto a Lilly, come i capelli neri e l’abbigliamento differente, in particolare i pantaloni chiari, mentre laè stata ritrovata con pantaloni neri. Coltelli, un maglione giallo e un iPhone silenzioso: cosa è successo il 14 dicembre?Sono passati più di quattro anni dalla scomparsa dell’ex dipendente regionale, ma il mistero sulla sua morte rimane fitto di interrogativi. La, 63 anni, fu ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nell’ex giardino dell’ospedale psichiatrico di Trieste, ma scomparve nel nulla il 14 dicembre 2021. 🔗 Notizieaudaci.it

Su questo argomento da altre fonti

Liliana Resinovich, l'amico Claudio non ha dubbi: "Il marito sapeva tutto di noi. Morta perché voleva andarsene" - Dopo la clamorosa iscrizione nel registro degli indagati di Sebastiano Visintin per l'omicidio della moglie Liliana Resinovich, è lo storico amico Claudio Sterpin a parlare. L'uomo non ha mai creduto all'ipotesi del suicidio. Più volte nel corso della lunga inchiesta ha sollevato dubbi sulla... 🔗europa.today.it

Omicidio Liliana Resinovich, il fratello e Claudio Sterpin accusano Sebastiano Visintin: "Pensava ai soldi" - Sergio Resinovich e Claudio Sterpin puntano il dito contro il marito di Liliana. Il movente, secondo loro, sarebbe economico. La Procura riapre il caso 🔗notizie.virgilio.it

Liliana Resinovich, la rivelazione di Claudio Sterpin a “Storie Italiane” - News Tv. Liliana Resinovich “Storie Italiane”. Il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1 è tornato sul caso che a lungo ha monopolizzato l’attenzione dell’opinione pubblica, suscitando grande curiosità, oltre che stupore e sdegno. La padrona di casa, insieme al suo inviato, ha intervistato Claudio Sterpin, che si è lasciato andare ad una rivelazione sul caso. (Continua…) Leggi anche: “Chi l’ha visto?”, la scoperta su Liliana Resinovich: l’ultimo messaggio mandato su Whatsapp spezza il cuore Leggi anche: “Chi l’ha visto?”, Claudio Sterpin torna sul caso Liliana Resinovich: le ... 🔗tvzap.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Liliana Resinovich, l'amico Claudio non ha dubbi: Il marito sapeva tutto di noi. Morta perché voleva andarsene; Omicidio Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin dubita di Claudio Sterpin: il mistero delle chiavi; Morte Liliana Resinovich, i dubbi di Claudio Sterpin; Omicidio Liliana Resinovich, l’amante Claudio Sterpin incolpa il marito Sebastiano Visintin: “Uccisa in casa e poi portata nel boschetto”. La perizia: morta per una mossa chokehold, colpita in quattro punti. Sul corpo si cerca il dna dell’assassino…. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin attacca: il giallo delle telecamere e la sosia di Lilly, cosa è successo - Quarto Grado ha intervistato ieri sera Claudio Sterpin nell'ambito del giallo di Liliana Resinovich: ecco cos'ha detto l'ex maratoneta ... 🔗ilsussidiario.net

Omicidio Liliana Resinovich, l’accusa di Claudio Sterpin: “Non era lei nel video” - Il caso di Liliana Resinovich continua a essere al centro dell'attenzione pubblica a Trieste e nel resto d'Italia. A oltre tre anni dalla sua scomparsa il ... 🔗thesocialpost.it

"Non è Liliana", il caso Resinovich tra la sosia, le accuse di Sterpin e il silenzio che pesa. Nuovi retroscena in tv - Rivelazioni nell'ultima puntata di Quarto Grado, soprattutto con una ipotesi che cambierebbe il quadro dell'inchiesta sulla morte della donna ... 🔗corrieredellumbria.it