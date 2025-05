Ligue 1 il Monaco torna al secondo posto in attesa del Marsiglia; St-Étienne si complica la lotta salvezza

© Calcionews24.com - Ligue 1, il Monaco torna al secondo posto in attesa del Marsiglia; St-Étienne, si complica la lotta salvezza

Monaco batte il St-Étienne e torna al secondo posto della Ligue 1: domani tocca al Marsiglia rispondere contro il Lille Il Monaco batte il St-Étienne e si riporta momentaneamente al secondo posto della Ligue 1, in attesa del Marsiglia che scenderà in campo domani sera contro il Lille.

Ligue 1: Monaco si riprende il secondo posto, Lione torna in zona Champions - Parigi 14 aprile 2025 – Tutto è deciso per il titolo ormai da diverse settimane, con tanto di aritmetica acquisita, ma in Francia sarà una bellissima volata finale per l'Europa. Si mescolano nuovamente le posizioni in vetta alla classifica, mentre il Paris Saint-Germain osserva con in testa la corona di Campione, quali altre squadre la raggiungeranno nella prossima Champions League. Non solo questo, ennesima reazione in fondo alla graduatoria in questa stagione, merito del successo dello Stade Reims. 🔗sport.quotidiano.net

Barella Inter, il motore della squadra di Inzaghi torna a guidare il centrocampo col Bayern Monaco: la sua assenza col Parma si è avvertita! - di RedazioneBarella Inter, il motore della squadra di Inzaghi torna a guidare il centrocampo col Bayern Monaco: la sua assenza col Parma si è avvertita! Il punto Dopo un turno di stop forzato, Nicolò Barella è pronto a far girare il centrocampo dell’Inter ai suoi ritmi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la sua assenza per squalifica contro il Parma si è sentita in mezzo al campo: il centrocampista sardo tornerà regolarmente tra i titolari domani contro il Bayern Monaco in Champions League, e lo farà con ancora più carica addosso. 🔗internews24.com

Germania, nove giorni al voto: dopo attentato di Monaco tema immigrazione torna a centro - (Adnkronos) – L'attentato di Monaco ha fatto irruzione con forza nel confronto politico in vista del rinnovo del Bundestag il prossimo 23 febbraio: l'attacco che ha causato 36 feriti in una città in fibrillazione per l'inizio della Conferenza per la sicurezza ha riportato il tema dei migranti al centro del dibattito. I quattro principali candidati […] L'articolo Germania, nove giorni al voto: dopo attentato di Monaco tema immigrazione torna a centro proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Il Psg va ko con lo Strasburgo prima del ritorno di Champions con l'Arsenal. Il Monaco torna secondo - La 32a giornata della Ligue 1 non è positiva per il Psg, che ha già la testa alle semifinali di Champions League e paga l'ampio turnover. Esattamente com'è successo all'Arsenal, i parigini vengono sco ... 🔗msn.com

Ligue 1: Monaco si riprende il secondo posto, Lione torna in zona Champions - L'esito delle partite del weekend La giornata numero 29 del campionato di Ligue 1 si apre con una piccola variazione di ... Nello scontro diretto per il secondo posto infatti il Monaco supera per 3-0 ... 🔗sport.quotidiano.net

Frenata Monaco, il Marsiglia torna 2°. Il Psg festeggia il titolo davanti ai suoi tifosi - Nel trentesimo turno di Ligue 1 il Marsiglia torna al successo dopo lo scivolone contro il Monaco: la squadra di De Zerbi travolge 5-1 il Montpellier con Bille (autogol), Rowe, Rabiot e Greenwood (dop ... 🔗msn.com