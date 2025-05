Libri per ragazzi Stefano Tofani al Premio Strega

Stefano Tofani – pisano di nascita, ma lucchese d'adozione – è entrato nella dozzina finalista della categoria +11 del Premio Strega ragazzi e Ragazze. Pubblicato lo scorso febbraio da Rizzoli, Tofani firma un romanzo che affronta temi importanti come la disabilità, la depressione e l'omosessualità con delicatezza, umorismo sottile e una profonda sensibilità. Con una narrazione brillante, ricca di ironia e colpi di scena, il libro lancia un messaggio forte e chiaro: essere "strani", insicuri o imperfetti non significa essere fuori posto nel mondo. Una lettura leggera ma profonda, capace di invitare a guardare la realtà con occhi nuovi, a superare i pregiudizi e a comprendere che la felicità non risiede nella perfezione, ma nella capacità di accettarsi per ciò che si è davvero. È ufficiale: "Il giorno della spensieranza", l'ultimo romanzo di Stefano Tofani – pisano di nascita, ma lucchese d'adozione – è entrato nella dozzina finalista della categoria +11 del Premio Strega ragazzi e Ragazze.

Pennac, Manzini & C. per ragazzi. Tutti i libri cominciano da piccoli - Bologna, 1° aprile 2025 – Benvenuti nel regno dell’editoria per ragazzi, che tiene alta l’asticella della lettura e delle vendite di libri, nonostante una leggera flessione in tutto il settore. Anche se poi, il 74% dei giovani tra 0 e 14 anni non va oltre i sei libri l’anno e il voto assegnato al piacere della lettura è appena sopra la sufficienza del 6,4. La concorrenza di tablet e smartphone è impietosa e nel 2025 il tempo settimanale dedicato a leggere in questa fascia è stato di un’ora e 55 minuti contro le 7 ore e 6 minuti passati nel mondo digitale. 🔗quotidiano.net

Biblioteche in Italia: solo 9 ogni 100mila minori, il Sud resta indietro. Metà dei ragazzi non legge e una famiglia su 10 non ha libri in casa. I dati sui divari sociali e territoriali - La lettura svolge un ruolo centrale nello sviluppo cognitivo e nella crescita dei bambini e dei ragazzi. Oltre a potenziare il pensiero critico e la creatività, rafforza la memoria e contribuisce all’acquisizione di competenze fondamentali. Secondo il Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, l’abitudine alla lettura è essenziale sin dall’infanzia per favorire un percorso di crescita equilibrato. 🔗orizzontescuola.it

Volponi, l’eredità per i ragazzi è in tre libri - Si è chiuso ufficialmente ieri l’anno delle celebrazioni volponiane, con l’ultima iniziativa promossa dal Comune per ricordare lo scrittore, politico e dirigente urbinate Paolo Volponi, di cui nel 2024 cadevano i cento anni dalla nascita. L’ultima iniziativa è stata appositamente dedicata alle scuole superiori della città: sono stati invitati in municipio delle rappresentanze dei licei Raffaello, Laurana Baldi, Scuola del Libro e dell’Itis Mattei che hanno ricevuto dall’amministrazione delle copie di tre volumi, di Volponi e su Volponi. 🔗ilrestodelcarlino.it

