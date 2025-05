Libri gratis | il contributo della Regione Toscana per gli studenti di medie e superiori Domande entro il 28 maggio

Regione Toscana attiva un intervento volto a favorire il diritto allo studio attraverso un contributo economico dedicato all’acquisto dei Libri di testo. L’iniziativa, denominata Libri gratis, si rivolge alle famiglie con minore disponibilità economica e interessa gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2025-2026.L'articolo Libri gratis: il contributo della Regione Toscana per gli studenti di medie e superiori. Domande entro il 28 maggio . 🔗 Laattiva un intervento volto a favorire il diritto allo studio attraverso uneconomico dedicato all’acquisto deidi testo. L’iniziativa, denominata, si rivolge alle famiglie con minore disponibilità economica e interessa gliiscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2025-2026.L'articolo: ilper glidiil 28. 🔗 Orizzontescuola.it

'Libri gratis' nelle scuole medie e superiori toscane: dalla Regione un contributo per l'acquisto dei testi scolastici - Dal prossimo anno scolastico i giovani iscritti alle scuole scuole secondarie di primo e secondo grado, con un Isee uguale o inferiore a 15.800 euro, potranno ricevere gratuitamente i libri scolastici, grazie a un contributo della Regione Toscana.

Libri scolastici gratis: la Regione Toscana conferma il contributo per l'anno 2025-2026 - Anche per l'anno scolastico 2025-2026, la Regione Toscana rinnova il proprio impegno a favore del diritto allo studio attraverso l'erogazione di contributi economici destinati all'acquisto dei libri scolastici. L'iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole secondarie, mira a sostenere le famiglie con redditi medio-bassi e garantire l'accesso equo all'istruzione.

Libri gratis a scuola, il progetto della Regione Toscana che coinvolgerà fino a 80 mila studenti. Domande dal 28 Aprile - La Regione Toscana ha presentato il progetto "Scuola: libri gratis", una misura volta a garantire la gratuità dei libri scolastici per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con un ISEE pari o inferiore a 15.800 euro.

Iniziativa "LibriGratis". Sostegno economico per il diritto allo studio - La Regione Toscana, nell'ambito di Giovanisì, finanzia " Libri gratis " un bando con l'obiettivo di sostenere le famiglie nell'acquisto della dotazione libraria, garantendo l'accesso dei giovani all'istruzione.

Anche Altopascio ha attivato 'Libri Gratis', il contributo della Regione Toscana per l'acquisto di volumi - L'iniziativa è rivolta agli studenti, residenti in Toscana, delle scuole secondarie di primo e secondo grado: domande entro il 28 maggio

Con "Libri gratis" contributi fino a 348 euro a studente: requisiti e come fare domanda - Il Comune di Grosseto ricorda che è possibile presentare domanda sul portale della Regione Toscana per usufruire dell'iniziativa "Libri gratis" nell'ambito del progetto Giovanisì a sostegno delle famiglie.